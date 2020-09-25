Неизвестный оставил устрашающую надпись на заборе психбольницы в Барнауле

Пугающую надпись заметили на заборе психбольницы в поселке Новосиликатном. Фотографию разместили в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Мучители убивают здесь", – гласит красная надпись.

В комментариях пользователи предположили, что подобные послания просто так люди не оставляют, другие считают, что виной всему осеннее обострение, и приводят в пример ситуацию с памятником Ленину.

Напомним, что женщина написала слово из трех букв на памятнике вождю мирового пролетариата в центре Барнаула. Постамент она забрызгала белой краской и добавила: "Прости нас господи аминь". Послание быстро удалось стереть, а саму "художницу" задержали полицейские.