Освоение Луны и создание там обсерваторий позволит находить обращающиеся вокруг других звезд планеты, на которых могут существовать внеземные цивилизации, заявил глава NASA Джеймс Брайденстайн. Об этом пишет ТАСС.

Он также отметил, что не делает каких-либо предположений о том, что инопланетяне существуют, но считает сам факт возможности наблюдать за такими вещами удивительным.

"Я понятия не имею, но это просто удивительно, что мы сможем наблюдать за такими вещами. И Луна – критически важный элемент для этого", – сказал он.

Ранее в Роскосмосе заявили, что считают спутник Юпитера Каллисто перспективным местом для обитаемой базы человека. Как отметили в госкорпорации, объект привлекателен большим количеством водяного льда и наличием горячего центрального ядра.