Ребенка на велосипеде сбили в Барнауле

Днем 25 сентября на пешеходном переходе в Барнауле сбили ребенка. Мальчик переезжал дорогу на велосипеде.
В ГИБДД уточнили, что женщина 1985 года рождения двигалась на внедорожнике на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной. При повороте направо по зеленому сигналу светофора она совершила наезд на 12-летнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде.
В результате аварии ребенка отвезли в Краевую детскую больницу. Госпитализация ему не потребовалась.
Ранее amic.ru писал о том, что пьяный водитель насмерть сбил женщину на проспекте Ленина в Барнауле. Он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.
Комментарии
осеннее обострение
Родители! Доходчиво объясняйте своим деткам- велосипедистам, как нужно вести себя на дороге, чтобы развлечение не закончилось трагедией. Ибо пока у нас водители не всегда готовы уступать дорогу и пешеходам, а уж резко выкатывающиеся на проезжую часть велосипедисты, которые не хотят выполнять свои обязанности, а может и элементарно о них не знают, становятся для них неожиданностью.
который ехал а надо слезть с велосипеда посмотреть на лево и направо убедиться что машин нет и идти с миром
, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде.
25.09.2020 15:48
Отчаянная
Кто бы еще все это самим родителям объяснил! Сейчас такое поколение родителей, которым все и всё должны. А то что ребенка нужно не только родить но и еще воспитывать. они даже и не знают!
Мальчик переезжал дорогу на велосипеде.
причем тут осеннее-весенне.
Сколько вижу, никто из них не спешивается перед переходом, и взрослые с ними также стартуют,
Может магнитные бури...
Я сегодня ехал и мне чуть ли под машину не бросилась женщина с ребёнком, в руках несла цветы и коробку (наверное подарок воспитательнице) за 15 метров до пешеходного перехода...хорошо скорость была не больше 30 км/ч т.к. перед пеш.переходами всегда притормаживаю...или осеннее обострение...незнаю
25.09.2020 15:53
- гость -
Всякие бывают. Недели две назад встречала одного такого горе-папашу, который на велосипеде с дитем в сидушке проезжал по переходу на Малахова в вечерний час пик. А из всего числа велосипедистов, навскидку меньше половины спешиваются.
Заставить автомобилистов выходить перед каждым переходом, приседать и говорить Ку.
Велосипедисту достаточно остановиться перед переходом.
25.09.2020 16:17
- гость -
Не, я с Вами согласен. Когда велосипедист остановился, "обозначил" свое намерение передвижения через переход, убедился, что его поняли и пропускают, то да - можно и переехать по зебре, но не теряя контроль над ситуаций вокруг!
Всем нужно быть внимательным.
Когда в правовом государстве родители будут платить за ущерб, нанесённый онижедетьми, онижеродители быстро научат своих чадушек и ПДД и другим законам.
25.09.2020 16:22
- гость -
как только начинается "можно так, а можно вот так", кончается порядок. Как написано в правилах, так и можно, и никак иначе. Пешком ты пешеход и имеешь преимущество на переходе, на велосипеде ты участник движения и на переходе находиться вообще не имеешь права.Соответсвенно кругом виноват.
Вы чо обалдели все?!! Дитю уже и на лисапеде покататься негде! Понакупали себе жоповозок и ездиют где хотят. Неразумное дитё переехало видите ли перекресток не так, что же его теперь тойотами вашими задавить? Гляделками смотреть надо лучше, а не пелоткой мух ловить!