Ребенка на велосипеде сбили в Барнауле

Днем 25 сентября на пешеходном переходе в Барнауле сбили ребенка. Мальчик переезжал дорогу на велосипеде.

В ГИБДД уточнили, что женщина 1985 года рождения двигалась на внедорожнике на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной. При повороте направо по зеленому сигналу светофора она совершила наезд на 12-летнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде.

В результате аварии ребенка отвезли в Краевую детскую больницу. Госпитализация ему не потребовалась.

Ранее amic.ru писал о том, что пьяный водитель насмерть сбил женщину на проспекте Ленина в Барнауле. Он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.