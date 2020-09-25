Курорт Шерегеш в Кузбассе замело снегом

Жители и гости Кемеровской области делятся в социальных сетях фото и видео с горнолыжного курорта Шерегеш, где прошел обильный снегопад.

По словам местных жителей, местами толщина снежного покрова достигает 5 см. Однако такое явление можно наблюдать только на вершинах гор. В низинах все еще растет зеленая трава.

Ране amic.ru писал, что курорт Шерегеш планируют сделать круглогодичным. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса, когда зарубежный отдых недоступен, Шерегеш стал еще более популярен.