Шерегеш планируют сделать круглогодичным курортом

Популярный горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области планируют сделать круглогодичным. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев. Глава региона подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса, когда зарубежный отдых недоступен, Шерегеш стал еще более популярен.
"Лето, а все гостиницы заполнены. Я своими глазами это увидел, поговорил с туристами, которые приехали туда отдыхать. В прошлом году мы увеличили в два раза количество отдыхающих за лето. В этом году, я думаю, еще больших успехов добьемся", – цитирует Цивилева РИА "Новости".
По словам губернатора, планируется полностью перевести Шерегеш на круглогодичный режим работы.
Комментарии
Он и так круглогодичный. Если комары не напрягают - едь да отдыхай