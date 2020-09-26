Женщину, которую сбили на проспекте Космонавтов, переехали три автомобиля

Женщину, которую 24 сентября сбили на проспекте Космонавтов, переехали не два, как сообщалось ранее, а три автомобиля. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

"Около 6 часов 55 минут в районе здания № 6, расположенного по пр. Космонавтов, водители автомобилей Skoda Yeti, "Лада-211440", ВАЗ-21102 допустили наезд на женщину, переходящую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ход расследования – на контроле прокуратуры.

О происшествии amic.ru писал 24 сентября. На тот момент было известно, что 82-летний водитель сбил женщину, а после этого по ней проехал водитель на "Ладе".