Женщину дважды переехали на пешеходном переходе в Барнауле. Пострадавшая скончалась

Смертельное ДТП произошло утром 24 сентября на проспекте Космонавтов в Барнауле. Инцидент случился напротив гипермаркета "Алтай".

Установлено, что 82-летний водитель Skoda Yeti на регулируемом переходе сбил 42-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась, сообщают в ГИБДД Барнаула.

При этом на запись видеорегистратора одного из проезжавших мимо автомобилей попал момент, когда уже лежащую женщину переезжает еще одна машина – Lada.

Как уже сообщал amic.ru, во вторник днем, 22 сентября, на проспекте Ленина в районе "Геомаркета" на пешеходном переходе Toyota Vista насмерть сбила 59-летнюю женщину. Водитель попытался скрыться, но его задержали очевидцы и подоспевшие сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что 40-летний автомобилист был пьян.