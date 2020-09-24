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Женщину дважды переехали на пешеходном переходе в Барнауле. Пострадавшая скончалась

, ИА "Амител"
По предварительной версии, виновником ДТП стал 82-летний автомобилист
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Барнаула

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Барнаула

Смертельное ДТП произошло утром 24 сентября на проспекте Космонавтов в Барнауле. Инцидент случился напротив гипермаркета "Алтай".

Установлено, что 82-летний водитель Skoda Yeti на регулируемом переходе сбил 42-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась, сообщают в ГИБДД Барнаула.

При этом на запись видеорегистратора одного из проезжавших мимо автомобилей попал момент, когда уже лежащую женщину переезжает еще одна машина – Lada.

Как уже сообщал amic.ru, во вторник днем, 22 сентября, на проспекте Ленина в районе "Геомаркета" на пешеходном переходе Toyota Vista насмерть сбила 59-летнюю женщину. Водитель попытался скрыться, но его задержали очевидцы и подоспевшие сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что 40-летний автомобилист был пьян.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.09.2020 10:11
- гость -

ужас!

24.09.2020 10:12
- гость -

Я уже писала что ТЕМЕНЬ!! - мокро, все блестит. КТО ОТРУБАЕТ СВЕТ В ТАКУЮ РАНЬ?? НА КОЛ!

24.09.2020 10:26
- гость -

82 года водителю. Ну куда в таком возрасте за руль?

24.09.2020 10:26
гость

82-х летний водитель походу уже не различает, где красный, где зеленый, второй то водитель наверное еще старше.

24.09.2020 10:27
- гость -

В назидание любителям ездить " со скоростью потока" второго переехавшего тоже надо нахлобучить и по п. 10.1 ПДД и по уголовке.

24.09.2020 10:27
Адекватный

Водители в Барнауле последнюю пару недель как ополоумели. Я не знаю что это, массовый психоз, осеннее обострение. Просто сумасшествие творится на дорогах. Подрезают, несутся как угорелые, сигналят, мечутся из ряда в ряд, игнорируют риск появления внезапной опасности из-за стоящего транспорта. На кольцах вообще ужас и мрак. Я вроде адекватный человек, выезжаю в нормальном настроении, 30 минут проехал, получил столько негатива за это время, с трудом сдерживаюсь. Что вы творите, люди, остановитесь, одумайтесь. Все эти дтп последнего времени - следствие этого массового помешательства

24.09.2020 10:28
- гость -

Адекватный - Это последствия полугодового "подбухивания" дома : выпали из реальности совсем.

24.09.2020 10:29
- гость -

последнюю пару недель как ополоумели

Сегодня просто трындец на работе, реально осеннее обострение, и вообще сезонное весна не исключение, просто у больных планка падает, или крыша едет, короче сложно((((

24.09.2020 10:33
гость

считают себя бессмертными, вот и несутся - каждый себя круче яйца вареного считает, культуры поведения на дорогах - ноль, вот и результат

24.09.2020 10:35
- гость -

на регулируемом переходе сбил

То есть целых 2 машины ехали на свой красный?! Или женщина шла на их зеленый?

24.09.2020 10:42
Отчаянная

Самое главное не ясно - кто на красный двигался: водитель или пешеход. А водителю на Ладе, видимо, стоявшая машина на аварийке ни о чем не говорила - зеленый загорелся и от радости в зобу дыханье сперло.

24.09.2020 10:44
Гость

На нерегулируемом сбивают пешеходы виноваты, на регулируемом сбили опять, у нас пока водители все в шоколаде, которых постоянно выгораживают так и будет это продолжаться, наказывать надо серьезно вот и все. И права не выдавать в таком возрасте тоже надо думать кто выдаёт, у нас знакомый с 1937 года рождения гоняет жуть как, и сам признается, что видит плохо, но права однако никто не забирает

24.09.2020 10:53
гость

На видео еще вторую тетеньку чуть не сбил?

24.09.2020 10:53
- гость -

Этого, который второй, надо бы конкретно прессануть. А это видео показывать очень долго его родителям и детенышам, чтобы на всю жизнь отрыгивалось и перед глазами стояло.

24.09.2020 10:55
Отчаянная

24.09.2020 10:27
Адекватный

На кольцах этот ужас и мрак круглогодично и ежедневно. На Малахова/Юрина регулярно Аварком стоит, дежурит. А там не Аварком нужен, а патруль ДПС на постоянной основе. Может хоть тогда подрезальщиков из левой полосы поменьше станет.

24.09.2020 10:56
прыщ

Это видео путешественника во времени. За окном 2040 год. Жаль что автор не сказал про Путьку и второе обнуление

24.09.2020 10:59
комрад

А что тут такого? При авариях необходимо выставлять аварийный знак за 25 метров. Чего они стоят на дороге? В темноте стоят посреди дороги, жить надоело что-ли?

24.09.2020 11:03
деревня

Это наш брат-крестьянин сейчас рулит в городе. Наши уже в большинстве. Барнаул - наша столица

24.09.2020 11:05
- гость -

24.09.2020 10:59
комрад

А сами-то забрало поднимите! Водители поездов блин...

24.09.2020 11:05
- гость -

комраду: судя по всему ДТП только что произошло. И знак надо выставлять по ходу движения первого сбившего. Второму д...ду просто надо глазоньки открыть и соблюдать соответствующий скоростной режим, чтобы заметить препятствие!

24.09.2020 11:09
- гость -

А там не Аварком нужен, а патруль ДПС на постоянной основе

угу и лишить аварком лакомого куска по 2 тысячи за вызов налом

24.09.2020 11:10
- гость -

Стаж вождения 12 лет.
Малаховские кольца стараюсь объезжать.
Каждый пятый не умеет их проезжать или торопится на уже взлетающий самолет.
Всегда есть шанс получить от соседа по кольцу.

24.09.2020 11:12
11:10


...Стаж вождения 12 лет...
от одного ДТП по моей вине.
Ну кроме бампера поцарапанного, в темном дворе дерево коварно подкралось сзади при развороте.

24.09.2020 11:12
11:10

...ни одного ДТП по моей вине...

24.09.2020 11:17
- гость -

ДТП по вине дерева все перекрывает

24.09.2020 11:17
- гость -

аналогично стаж 21 год, тьфу-тьфу
страшно кругом столько не адекватов(((

24.09.2020 11:17
aleksey22

24.09.2020 10:26
- гость -
24.09.2020 10:26
гость
---
Возраст не может быть причиной лишения каких бы то ни было прав. Медицинские показания, при управлении источником повышенной опасности, - да. И сама формулировка в статье "по предварительной версии, виновником ДТП стал 82-летний автомобилист" не дает ответа на вопрос что же произошло на РЕГУЛИРУЕМОМ переходе.

24.09.2020 10:27
- гость -
В назидание любителям ездить " со скоростью потока" второго переехавшего тоже надо нахлобучить...
---
Второй не ехал со скоростью потока, поток стоял. А он как раз из любителей объезжать пробки по обочинам и встречке.

24.09.2020 11:20
- гость -

24.09.2020 10:27
Адекватный

"Адекватный человек" - широко распространённая в русскоязычной среде грубая речевая ошибка, фраза, не несущая смысла без указания чему именно (обстановке, норме права, чьим-то личным представлениям) поведение (рассматриваемого объекта) адекватно (точно соответствует)

24.09.2020 11:20
- гость -

На кольцах невменоиды полнейшие, каждый 2-ой переписывает правила в своей башке и лезет с левого крайнего на выезд из кольца сигналя всем справа от него. ГИБДДшникам вообще фиолетово, их просто нет на дорогах.

24.09.2020 11:23
гiсть

Адекватный, это наверное в центре города творится. Либо в выходной.
А вообще надо запретить пешеходам пользоваться телефонами при переходе. По сторонам не смотрят, идут еле еле, полностью поглощены разговором...

24.09.2020 11:24
- гость -

Второй не ехал со скоростью потока, поток стоял.

Стояли, видимо, те, кто видел, что тетка шпарит уже на красный? А этим двоим это не видно было, загорелся зеленый и поехали. Наверное, так все было?

24.09.2020 11:29
гiсть

если это напротив гипера, второй ехал вторым рядом (их там два в каждом направлении, а не один!). второй водитель, конечно, виноват, но в принципе исход был предсказуем, т.к. никого рядом не было, стоящего на ногах, а у женщины была темная одежда, шел дождь и т.д.

24.09.2020 11:29
- гость -

24.09.2020 11:10
- гость -
Стаж вождения 12 лет.
Малаховские кольца стараюсь объезжать.
Каждый пятый не умеет их проезжать или торопится на уже взлетающий самолет.
Всегда есть шанс получить от соседа по кольцу.

Правильно...Малаховские кольца для многих уже как работа.

24.09.2020 11:41
- гость -

Иногда приходится переходить через этот переход. Часто вижу, как люди перебегают на красный. Торопятся, как будто на тот свет не успеют!

24.09.2020 11:48
Дядька

24.09.2020 10:55
Отчаянная
___________________
Не совсем соглашусь. Там часто патруль ДПС стоит, правда ловят они маршрутчиков за стоячую посадку.

24.09.2020 11:49
- гость -

А почему на переходе темно, как... ну вы поняли? Уличное освещение там не работает?

24.09.2020 11:50
- гость -

Уличное освещение там не работает?

Люди на букву эМ экономят свет в городе.

24.09.2020 11:56
Гость

На кольце малахова/юрина разметка на 3 ряда. Но некоторые едут там и 4-м и даже 5-рядом. Типа чем больше радиус тем больше прав. И вот несётся он такой первый парень на деревне на праворульном японце 92 гв пятым внешним рядом внутрь кольца. На полной скорости. Самоутверждается. Его всю жизнь видно унижали но он наконец вырвался в город и оторвался и всех заставил резко тормозить. Молодец. Хороший парень. Едет по правилам типа

24.09.2020 12:02
aleksey22

24.09.2020 11:24
- гость -
---
Вы видео-то посмотрели?

24.09.2020 11:29
гiсть
...второй ехал вторым рядом (их там два в каждом направлении, а не один!)...
---
Знаками они не обозначены, а ширина их такая, что в них можно только на светофоре постоять - при движении четырьмя рядами можно и без зеркал остаться.

...исход был предсказуем, т.к. никого рядом не было, стоящего на ногах,...
---
Смотрите внимательно - там еще один труп чуть не нарисовался.

24.09.2020 12:03
Отчаянная

24.09.2020 11:48
Дядька

И за остановкой БШЗ периодически стоят, но высматривают, как уступают дорогу пешеходам на переходе. А движение по кольцу, фактически, всегда остается без внимания. Хотя то, что кольцо является очагом аварийности давно известно.

24.09.2020 12:06
гiсть

aleksey22, на ленинском из центра, начиная от Димитрова, и особенно к Пушкина, ширина полос такая (обозначенная), что там легковые еле умещаются, а автобус шире этой полосы. тут примерно так же

24.09.2020 12:09
гость

Еще бы администрацию города наказывать, фонари очень рано отключают, и поздно включают. видимости 0

24.09.2020 12:11
- гость -

24.09.2020 12:03
Отчаянная
Ну не знаю, если выполнять ПДД на кольцевом перекрестке, то никаких сложностей не возникает. Если водители плюют на правила, то и обычном перекрестке могут поворачивать налево из крайней правой полосы и быть уверенными, что их должны пропускать!

24.09.2020 12:13
- гость -

Виноваты те КТО ВЫДАЛ ПРАВА в 82 года. Сомневаюсь что по здоровью они положены.
Виноват водитель, слепой глухой и замутненным сознанием. Виноват водятел лады.

Женщина еще не старая 42 года, а погибла вместо 82 летнего.

24.09.2020 12:21
гiсть

вот так взяли сразу обвинили водителя только из-за возраста. главное, чтобы Медедеву идею не подкинули. они же там только и могут ужесточить, запретить и т.д.
дождитесь сначала информации, на какой сигнал светофора он ехал

24.09.2020 12:28
aleksey22

24.09.2020 12:06
гiсть
---
Но на Ленинском они все попутного направления, что позволило их обозначить и относительно безопасно передвигаться одним потоком. На Космонавтов ситуация другая - две встречные полосы увеличенной ширины (до четырех полноценных рядов не дотягивают). Это позволяет комфортно обгонять, не останавливать движение при повороте налево и стоять в пробке/на светофоре в четыре ряда.

24.09.2020 12:28
АБОРИГЕН

О чем я и говорил буквально вчера. Дорожная инфраструктура в городах РФ организована "через губу". Пока ты молодой и рефлексы работают относительно хорошо, ещё туда сюда и то не факт, ну а молодым водителям и старикам конечно же тут делать нечего однозначно. Ничего хорошего на этом переходе произойти и не могло, он не освещён, нет дополнительных светоотражающих элементов, типа нанесли разметку, повесили светофор и нормально. Нормально...для убийства собственных граждан вполне хватило.

24.09.2020 12:32
- гость -

24.09.2020 12:03
Отчаянная
_________________

Согласен, почти каждое утро наблюдаю, если не на машине.

24.09.2020 12:37
Отчаянная

24.09.2020 12:11
- гость -

Ключевое слово "если" и при условии, что выполнять будут все или хотя бы большинство. На кольце число криво едущих водителей, от которых приходится уворачиваться, переходит все мыслимые границы. Некоторые из этих беспредельщиков, съезжая с кольца с левой полосы и попутно подрезая два ряда, еще и сигналят тем, кто правильно едет. Ситуация, которая из ряда вон, почему-то стала уже традицией, и не видно каких-то движений со стороны ГИБДД, чтобы ее изменить.

24.09.2020 12:40
АБОРИГЕН

24.09.2020 12:37
Отчаянная
Чтобы что-то изменить, нужно осознать проблему и знать как её решить. Ни того, ни другого ГИБДД сделать не в состоянии. Даже комментаторы в этой ветке обсуждают "цвет и форму мясорубки", но никто не задастся вопросом, а за каким чертом в эту мясорубку суют людей. Уровень дискуссии не покидает пределов "кухни".

24.09.2020 12:43
Гость

Ну не оправдывайте, возраст 82 это не очень то хорошо в любом случае, тут 60 летним внезапно становится плохо, а тут вообще не знаешь что ожидать

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