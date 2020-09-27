Крыши двух домов, сараи и автомобиль сгорели в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали подробности пожара, который случился около 6 часов утра 27 сентября в частном секторе – в переулке Центральном в Барнауле.

К тушению возгорания на площади 300 квадратных метров привлекли свыше 30 человек личного состава и девять единиц техники. К прибытию пожарных огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям домов и надворных построек.

"Для бесперебойной подачи воды к месту пожара была проложена магистральная линия, – уточнили в ведомстве. – В условиях сильного задымления и высокой температуры работали звенья газодымозащитной службы".

В течение получаса пламя удалось ликвидировать. В результате возгорания сгорели кровли двух домов, надворные постройки и автомобиль. Никто не пострадал.