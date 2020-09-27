В МВД рассказали про ДТП в Барнауле, в котором погиб хоккеист

Фото: "Инцидент Барнаул"
Смертельная авария произошла в Барнауле на улице Аванесова неподалеку от здания № 152, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации правоохранителей, 27 сентября около 00:40 22-летний водитель Land Rover не справился с управлением. В результате машина протаранила стойку и бордюр.
25-летний хоккеист Вадим Орехов скончался до прибытия медиков. Получившему травмы водителю автомобиля оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Как ранее писал amic.ru, Вадим Орехов – воспитанник сибирского хоккея. За "Динамо-Алтай" он провел четыре матча, отразив 89,58% бросков в створ своих ворот. В хоккейном клубе выразили соболезнования близким погибшего спортсмена.
Комментарии
Одному 22, второму 25... . Рэндж Ровер.... . Мажоры. Один из них играл в хоккей. Всё.
Не пристегнут был?
Там прямая как не справился.
Водитель тоже вратарь ХК Алтай. Мои соболезнования...
Какова! В 00 часов на такой скорости искали....
То и нашли.
Рендж не сдюжил чет
Подаете новость будто водитель и не причем, а виноват вратарь, что в машину сел.
Соболезную. Жалко молодёжи.
Хорошо, что только сами
Машина дорогая. Хоккеистам платят хорошо?
Раз погиб человек значит авто хоть и дорогое но не надёжное.