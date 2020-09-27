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Новости

В МВД рассказали про ДТП в Барнауле, в котором погиб хоккеист

, ИА "Амител"
Вадим Орехов находился на пассажирском сиденье

Фото: "Инцидент Барнаул"

Смертельная авария произошла в Барнауле на улице Аванесова неподалеку от здания № 152, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации правоохранителей, 27 сентября около 00:40 22-летний водитель Land Rover не справился с управлением. В результате машина протаранила стойку и бордюр.

25-летний хоккеист Вадим Орехов скончался до прибытия медиков. Получившему травмы водителю автомобиля оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Как ранее писал amic.ru, Вадим Орехов – воспитанник сибирского хоккея. За "Динамо-Алтай" он провел четыре матча, отразив 89,58% бросков в створ своих ворот. В хоккейном клубе выразили соболезнования близким погибшего спортсмена.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.09.2020 16:57
- гость -

Одному 22, второму 25... . Рэндж Ровер.... . Мажоры. Один из них играл в хоккей. Всё.

27.09.2020 17:22
- гость -

Не пристегнут был?

27.09.2020 17:37
- гость -

Там прямая как не справился.

27.09.2020 17:42
- гость -

Водитель тоже вратарь ХК Алтай. Мои соболезнования...

27.09.2020 17:51
Медведь-шатун

Какова! В 00 часов на такой скорости искали....

27.09.2020 18:03
- гость -

То и нашли.

27.09.2020 18:27
- гость -

Рендж не сдюжил чет

27.09.2020 18:35
- гость -

Подаете новость будто водитель и не причем, а виноват вратарь, что в машину сел.

27.09.2020 18:37
- гость -

Соболезную. Жалко молодёжи.

27.09.2020 18:41
Пионер

Хорошо, что только сами

27.09.2020 19:14
гость

Машина дорогая. Хоккеистам платят хорошо?

27.09.2020 19:20
- гость -

Раз погиб человек значит авто хоть и дорогое но не надёжное.

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