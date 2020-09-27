В МВД рассказали про ДТП в Барнауле, в котором погиб хоккеист

Фото: "Инцидент Барнаул"

Смертельная авария произошла в Барнауле на улице Аванесова неподалеку от здания № 152, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации правоохранителей, 27 сентября около 00:40 22-летний водитель Land Rover не справился с управлением. В результате машина протаранила стойку и бордюр.

25-летний хоккеист Вадим Орехов скончался до прибытия медиков. Получившему травмы водителю автомобиля оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Как ранее писал amic.ru, Вадим Орехов – воспитанник сибирского хоккея. За "Динамо-Алтай" он провел четыре матча, отразив 89,58% бросков в створ своих ворот. В хоккейном клубе выразили соболезнования близким погибшего спортсмена.