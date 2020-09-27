Вратарь ХК "Динамо-Алтай" погиб в аварии

25-летний голкипер барнаульской хоккейной команды "Динамо-Алтай" Вадим Орехов скончался ночью 27 сентября от травм, полученных в автомобильной аварии. Об этом сообщили в группе клуба в социальной сети "ВКонтакте".

"Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора… Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нём навсегда останется с нами", — рассказали в хоккейном клубе.

Вадим Орехов – воспитанник сибирского хоккея. Окончил хоккейную школу "Сибирь" в Новосибирске. До "Динамо-Алтай" выступал за команды "Горняк" (Рудный), "Металлург" (Жлобин), ХК "Рязань", "Сарматы" (Оренбург), "Сибирские Снайперы" (Новосибирск), ХК "Тамбов" и "Химик" (Новополоцк).