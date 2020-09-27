Туристы из Омска и Казани на три дня пропали в горах Алтая

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Двое туристов провели трое суток в горах на территории Чарышского района после того, как в сильный снегопад отстали от группы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Группа из четырех человек отправилась из села Коргон на лошадях на озеро Белоголосово. Во время возвращения 24 сентября двое мужчин из Омска и Казани отстали.

Через два дня вернувшиеся из поездки в Коргон местные жители забеспокоились о пропавших туристах и сообщили о случившемся в службу спасения Чарышского района.

Сначала пропавших искали шесть полицейских и волонтеры на лошадях. Когда поиски успехом не увенчались, к ним привлекли спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда на вертолете Ми-8, принадлежащем "Алтайским авиалиниям".

С собой взяли гида, который показал места, где с наибольшей вероятностью могут заблудиться туристы. В одном из них их и нашли.

"Спасатели МЧС благополучно подняли найденных на борт вертолета и передали для осмотра медикам, – рассказал спасатель первого класса Евгений Винников. – Состояние проведших три ночи в заснеженных горах удовлетворительное".

За три дня туристы продвинулись почти на 60 километров от места последней стоянки.