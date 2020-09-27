Туристы из Омска и Казани на три дня пропали в горах Алтая

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Двое туристов провели трое суток в горах на территории Чарышского района после того, как в сильный снегопад отстали от группы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Группа из четырех человек отправилась из села Коргон на лошадях на озеро Белоголосово. Во время возвращения 24 сентября двое мужчин из Омска и Казани отстали.
Через два дня вернувшиеся из поездки в Коргон местные жители забеспокоились о пропавших туристах и сообщили о случившемся в службу спасения Чарышского района.
Сначала пропавших искали шесть полицейских и волонтеры на лошадях. Когда поиски успехом не увенчались, к ним привлекли спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда на вертолете Ми-8, принадлежащем "Алтайским авиалиниям".
С собой взяли гида, который показал места, где с наибольшей вероятностью могут заблудиться туристы. В одном из них их и нашли.
"Спасатели МЧС благополучно подняли найденных на борт вертолета и передали для осмотра медикам, – рассказал спасатель первого класса Евгений Винников. – Состояние проведших три ночи в заснеженных горах удовлетворительное".
За три дня туристы продвинулись почти на 60 километров от места последней стоянки.
Комментарии
Думали им там кино показывать будут.
"Алтайским авиалиниям" респект. Могут!
Один час, проведенный Ми-8 в воздухе, обходится примерно в 3-3,5 тысячи долларов.
В данном случае использовался Ми-8Т, ценник в районе 1,5 тыс вечнозеленых за летный час. Для МИ-8МТВ Ваши цифры слегка завышены, но близки к истине.
Ушли на самоизоляцию
кто оплатит романтичную прогулку?