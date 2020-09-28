"Алкоголь и гонки на дорогах несовместимы". Глава Минспорта о смерти игрока "Динамо-Алтай"

Глава алтайского Минспорта Алексей Перфильев выразил соболезнования семье погибшего в автомобильной аварии голкипера ХК "Динамо-Алтай" Вадима Орехова. Видео с обращением появилось в Telegram-канале министерства.
По словам Перфильева, в большой дружной спортивной семье произошла трагедия. Министр выразил соболезнования родным, близким и одноклубникам Орехова. При этом Перфильев призвал не строить догадки по поводу произошедшего, пока во всем не разберутся правоохранительные органы.
"Такие ситуации еще раз всем нам говорят о том, что алкоголь и гонки на дорогах – это вещи несовместимые, недопустимые. Спортсмены должны быть как раз правильным примером. Берегите себя!" – подчеркнул Перфильев.
Как уже сообщал amic.ru, смертельное ДТП произошло на улице Аванесова в Барнауле в ночь на 27 сентября. 22-летний водитель Land Rover не справился с управлением, машина вылетела на бордюр, а затем врезалась в столб. 25-летний Орехов, который находился на пассажирском сиденье, скончался до прибытия медиков. Водителю помощь оказали на месте.
Комментарии
С наступлением темноты в ауле начинается рёв жоповозок с перлячими глушаками
Камеры уже этих рейсеров в стрингах (стрингрейсер) не возьмут, а мусара спят
"Алкоголь и гонки на дорогах несовместимы", а по отдельности можно?
Благо никого не прихватил с собой спортсмен.
Водитель пьян был, получается?
Барнаул называют Аулом не Барнаульцы. Люди с явно злым сердцем и ненавистью к моему любимому городу. Родился и вырос в Барнауле, но к сожалению проживаю в другом городе. Очень, очень редко встречал людей говорящих так: аул. Так и есть.
28.09.2020 13:33
- гость -
Я не родился, но проживаю в Барнауле и тоже коробит когда начинают говорить, что Барнаул такой сякой... Всегда возникает вопрос, а зачем тогда ты живешь в этом городе и что сделал для города? Нет, когда человек конкретно говорит, что конкретно плохо или проводит сравнение плюсов и минусов разных городов это нормально. Но когда просто "льют помои"...
Очень давно, около 20 лет назад, двое друзей поехали отдыхать на озеро. Приглашали меня но сев в машину и поняв, что они пьяные, вылез и пошел домой. Отговорить их не получилось. Потом выяснилось, что этим спас себе жизнь... Они умудрились на полевой дороге вылететь и влететь в березу! Именно влететь, т.к. удар был на уровне метра от земли!!!