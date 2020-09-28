"Алкоголь и гонки на дорогах несовместимы". Глава Минспорта о смерти игрока "Динамо-Алтай"

Глава алтайского Минспорта Алексей Перфильев выразил соболезнования семье погибшего в автомобильной аварии голкипера ХК "Динамо-Алтай" Вадима Орехова. Видео с обращением появилось в Telegram-канале министерства.

По словам Перфильева, в большой дружной спортивной семье произошла трагедия. Министр выразил соболезнования родным, близким и одноклубникам Орехова. При этом Перфильев призвал не строить догадки по поводу произошедшего, пока во всем не разберутся правоохранительные органы.

"Такие ситуации еще раз всем нам говорят о том, что алкоголь и гонки на дорогах – это вещи несовместимые, недопустимые. Спортсмены должны быть как раз правильным примером. Берегите себя!" – подчеркнул Перфильев.

Как уже сообщал amic.ru, смертельное ДТП произошло на улице Аванесова в Барнауле в ночь на 27 сентября. 22-летний водитель Land Rover не справился с управлением, машина вылетела на бордюр, а затем врезалась в столб. 25-летний Орехов, который находился на пассажирском сиденье, скончался до прибытия медиков. Водителю помощь оказали на месте.