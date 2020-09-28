В Барнауле задержали предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб молодой хоккеист

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Аванесова в Барнауле. Предполагаемый виновник аварии задержан на 48 часов.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По предварительной информации, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Назначены все необходимые экспертизы и исследования.

При этом, по данным "КП", сам водитель с переломом челюсти находится в больнице, а возле его палаты стоят полицейские.

Как уже сообщал amic.ru, авария произошла 27 сентября около 00:40 на улице Аванесова. 25-летний голкипер ХК "Динамо-Алтай" Вадим Орехов скончался до прибытия медиков, а водителю оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, за рулем находился другой голкипер динамовцев – 22-летний Данил Тимченко.