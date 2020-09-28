Ангела Меркель навещала Алексея Навального в клинике

Канцлер Германии Ангела Меркель посещала Алексея Навального во время его лечения в клинике "Шарите". Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Появившуюся информацию прокомментировал сам Навальный. Он подтвердил встречу.
"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", – сказал блогер.
Напомним, что американские сенаторы предложили ввести санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Они могут коснуться лиц, которые, возможно, "замешаны в открытом нарушении международного права".
Комментарии
Откуда такая шумиха вокруг обычного блогера?
Смотрим ( Голос Европы )
" Заврались! Навальный — немецкий абсурд продолжается "
Эта встреча специально-значимость придать, а то санкции вводить от незначимого и ненужного человека неуместно.
Бабушка навестила внучка. Благо без косы.
Не х, себе. Авторитет у Лексея
А может это любовь?
Это для Путина и его прихлебателей Навальный неизвестный блогер - а на деле это политик № 1 в России, который борется с жульем разворовывающем страну!
8.09.2020 16:28
- гость -
"это политик № 1 в России, который борется с жульем разворовывающем страну!"
Ну... Крепкий у Вас табачок!
Тогда самые великие и результативные политики - следователи по борьбе с экономическими преступлениями?!
А не расскажите народу на чьи средства он (Навальный) живет с семьей (двое детей, неработающая жена)? Конечно скромно, по сравнению с чиновниками - годовой доход около 10 000 000 руб...
28.09.2020 16:40
- гость -
Навальный что у тебя крадет - ничего, в отличии от вождя и его братков! Но ты за этих жуликов и на их содержании?!
Ангел мой.
28.09.2020 16:40
- гость -
"Навальный что у тебя крадет"?
Косвенно да! Его содержат некоторые олигархи, что обворовывают мою стран и наш . Это сын основателя "Вымпелкома" бизнесмен Борис Зимин и бывший менеджер "Альфа-групп" Владимир Ашурков.
Фактически СИСТЕМА сама выбирает на кого его "натравить"!
Когда прошла эта встреча,утром или вечером,сколько времени продолжалась,кто это видел,о чём говорили-неизвестно?Главное что "несекретная" ))
Алексея в президенты!!!
По щёчке так его."Зеер гут,кароший мальчик.Путин капут."
16:55
ПЕТР
Косвенно да! Его содержат некоторые олигархи, что обворовывают мою стран и наш . Это сын основателя "Вымпелкома" бизнесмен Борис Зимин и бывший менеджер "Альфа-групп" Владимир Ашурков.
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Что же может у тебя красть сын основателя ОПСОСа и бывший менеджер?