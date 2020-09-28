Турция потребовала от Армении оставить "оккупированный" Нагорный Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит поддерживать Азербайджан в ходе конфликта с Арменией, передает NTV.

Глава государства осудил действия Армении и сказал, что мир и спокойствие вернется в регион только тогда, когда "Армения оставит оккупированные азербайджанские территории".

"Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, необходимо положить конец", – добавил он.

Кроме того, Эрдоган обвинил Минскую группу стран ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в том, что она "не смогла решить вопрос" конфликта вокруг Нагорного Карабаха за 30 лет.

Напомним, что боевые действия между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории возобновились 27 сентября. Тогда в СМИ появилась информация, что войска Азербайджана обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.

На данный момент обе стороны объявили военное положение, а Армения начала всеобщую мобилизацию.

Позднее в СМИ появились сообщения, что Турция оказывает Азербайджану помощь и перебрасывает туда наемников.