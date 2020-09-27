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Новости

Армения объявила всеобщую мобилизацию из-за конфликта в Карабахе

, ИА "Амител"
Президент объявил в стране военное положение
Никол Пашинян / facebook.com/nikol.pashinyan

Никол Пашинян / facebook.com/nikol.pashinyan

Президент Армении Никол Пашинян объявил в стране всеобщую мобилизацию и военное положение в связи с обстрелами азербайджанскими военными территории Нагорного Карабаха.

"Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования, – написал Пашинян в социальной сети Facebork (цитата по РИА "Новости"). – Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты".

Ранее военное положение объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Обострение конфликта произошло 27 сентября. В СМИ появилась информация, что войска Азербайджана обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.

После этого Баку и Ереван выступили с взаимными обвинениями. Власти Азербайджана настаивают, что стрельбу открыла армянская сторона, и только после этого войска начали контртеррористическую операцию.

Минобороны Армении заявляет, что Карабах подвергся ударам с воздуха, в том числе ракетным, со стороны Азербайджана.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В сентябре 1991 года в центре НКАО – Степанакерте – было объявлено о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Баку признал данный акт незаконным и упразднил существовавшую в советские годы автономию Карабаха.

Начавшийся вслед за этим вооруженный конфликт продлился до 12 мая 1994 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии. В результате Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и частично над семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как Карабах не является стороной переговоров.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.09.2020 17:56
@@

Понятно, ждем новые санкции против РФ

27.09.2020 17:59
CALIBR


Как только Россия перестанет поставлять Армении и Азербайджану вооружение, это место сразу постараются занять другие страны. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале "Россия 1" (ВГТРК).
"Если мы себе представим на минутку, что Россия отказалась от этой роли, - мы же прекрасно понимаем: это место пустым не будет. Будут покупать оружие в других странах, степень его смертоносности от этого не уменьшится. Но в то же время это может даже в известной степени разрушить баланс, который существует, в связи с тем, что мы понимаем, каковы запросы наших партнеров, и все представляют себе, каков расклад сил в регионе", - сказал он.

По словам Медведева, нет уверенности в том, что "приход на этот рынок поставщиков оружия из других стран облегчит ситуацию". Он выразил мнение, что ситуация, "скорее всего, станет более сложной".

"Я считаю, что оружие может и должно приобретаться не только для того, чтобы его когда-то использовать, а для того, чтобы оно было фактором сдерживания, и вот этот момент нужно оценивать всем сторонам конфликта", - сказал Медведев.

* Оружие накопилось , арсеналы надо расстрелять и пополнить через Россию, иначе - упущенная выгода для наших военторогов.
А вот то, что даже палка раз в год стреляет - об этом не подумали люди ответственные.

27.09.2020 18:04
- гость -

Коллективный (больной на всю голову) запад сначала оформит провозглашение санкции России относительно навального и чуть попозже провозгласят России же относительно войны между Арменией и Азербайджаном.

27.09.2020 18:08
ППШариков

Ну так санкции нам только на пользу....

27.09.2020 18:08
@@

Смотрим

Минобороны Армении опубликовало устрашающее видео уничтожения азербайджанской бронетехники

27.09.2020 18:12
CALIBR

27.09.2020 18:04
- гость -
+++++++++++++++++
Есть Минская группа по проблема Карабаха : Россия, США, Франция. Они в равной степени взаимодействуют и разделяют ответственность .
Просто от недостатка информации вам этого не дано было знать

27.09.2020 18:13
Калибру

Оно так завсегда:боеприпасы настала необходимость на врага тратить,а потом прикупать у России.А израйль тут совсем не при делах ))

27.09.2020 18:14
@@

Кажется, вечер перестает быть томным

27.09.2020 18:17
Калибру

То мною с утра прочитано для освежения памяти )

27.09.2020 18:19
- гость -

Просто от недостатка информации вам этого не дано было знать

Калибр, однако, всезнающий, всевидящий, всепредвидящий, что ж ты у нас засиделся здесь, такой талантливый

27.09.2020 18:20
@@

Кто заложил бомбу, неужто Ленин?

Придется читать википедию

"В 1747 году в Равнинном Карабахе было образовано Карабахское ханство...."

27.09.2020 18:20
Mike1975

Надеюсь, побряцают оружием и успокоятся.
Не нужен очаг напряженности под боком никому.

27.09.2020 18:21
- гость -

За ошибки бездарных политиков солдаты оплачивают кровью

27.09.2020 18:26
- гость -

Граница проходит не в том месте.

27.09.2020 18:29
CALIBR

27.09.2020 18:19
- гость -
+++++++++++++++++++
"Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше" / В.И.Ленин/

Рекомендую, ведь талант - дело наживное.

27.09.2020 18:33
@@

Сталин И.В.Доклад об очередных задачах партии и национальном вопросе

Буржуазное общество оказалось не только неспособным разрешить национальный вопрос, но, наоборот, в своих попытках “разрешить” его оно раздуло национальный вопрос в вопрос колониальный и создало против себя новый фронт, который тянется от Ирландии до Индостана. Единственное государство, которое способно поставить и разрешить национальный вопрос, – это государство, покоящееся на коллективной собственности на средства и орудия производства – Советской государство.

27.09.2020 18:40
- гость -

У Калибра есть компьютер,программное обеспечение, а там всякие браузеры с поисковыми строками.Там про всё расписано.Эх,нам бы такое ( Хоть бы немного приблизились к нему по уму...(

27.09.2020 18:44
- гость -

Госдеп США 8 августа ненавязчиво напомнил России через Twitter, что 12 лет назад она оккупировала 20% территории Грузии, убив сотни и изгнав тысячи людей из своих домов. Это напоминание не следует воспринимать лишь как просто акт вежливости между США и Грузией. Не следует, поскольку за ним появился ряд интересных заявлений, число которых будет явно расти и прозвучало это на фоне военной демонстрации, начатой в конце июля армиями Армении и России против армий Азербайджана и Турции.
Спустя два дня после предъявления США счёта России за Грузию ей также выставила Турция счёт за Азербайджан. Формально это счёт Армении, но реально – России. Помимо обычного обмена "любезностями" между Турцией и Арменией пресс-релиз содержит и следующий абзац: "Армения, которая в течение многих лет продолжает незаконную оккупацию азербайджанских территорий, является основным препятствием на пути к установлению мира и стабильности в регионе. Пришло время властям Армении отказаться от своей агрессивной националистической политики и образумиться".В США на пиар-компанию Пашиняна с Севрским договором отреагировали не только выступлением Болтона. "Би-би-си" 14 августа провело с ним видео-интервью. К большой радости азербайджанских наблюдателей, в нём Пашинян признал тот факт, что на момент начала конфликта армяне среди жителей Нагорного Карабаха составляли 18-19%, а не 80%, как обычно утверждала официальная пропаганда. Пашинян готов признать этот факт таким же историческим, как и Севрский договор, но не готов отказаться от претензий на Карабах. Однако, пересмотреть их придётся. Стивен Сакур, бравший у него интервью, недвусмысленно напомнил о четырёх резолюциях ООН, обязывающих Армению вывести войска из Карабаха и семи других районов Азербайджана. Это мягкий намёк на то, что если Пашинян будет упорствовать, то может попасть со всей своей администрацией под санкции США. Трампу в канун выборов санкций ни для кого не жалко, особенно, если о них настоятельно попросят из Госдепа, а не только из Анкары и Баку.

27.09.2020 18:47
- гость -

Зри в корень(С)
вся нынешняя заварушка между Арменией и Азербайджаном это все разборки между Путиным и Эрдоганом, сначала в Сирии, потом в Ливии, далее на границе между Арменией и Азербайджаном а теперь уже и в России. на стороне Кремля Армения, на стороне Эрдогана или наоборот Баку.
и ВСЕМ этим игрокам (исключая народы проживающие на данных территориях) выгоден конфликт, для поднятия патриотизма, укрепление своей власти и отвлечения народа от нищенского сущестВОВАния.
если заговорили о патриотизме , ищи где воруют(Салтыков Щедрин Михаил Евграфович)
патриотизм последнее пристанище воров и проходимцев, (кто то из известных англичан, запамятовал).

27.09.2020 18:49
- гость -

«Армения и Азербайджан рискуют стать следующей площадкой, подобно Сирии и Ливии. Российские военные уже размещены в регионе», – отмечает эксперт по России из Боннского университета Заур Гасымов. Само место последних столкновений между армянскими и азербайджанскими силами вызывает подозрения у обозревателей.
Товузский район находится недалеко от важнейшего Южно-Кавказского газопровода в Азербайджане. Трубопровод, по которому подается газ в турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP), играет ключевую роль в усилиях Анкары по снижению зависимости от российских энергоносителей.
«Турция пытается сократить закупки из России, – отмечает Гасымов. –Азербайджанский газ, поступающий через TANAP, дешевле российского газа, который закупает Турция. Турция импортирует 98 процентов необходимого ей газа и 92 процента нефти. Это вопрос национальной безопасности».
Российско-турецкие переговоры о ценах на газ в апреле завершились безрезультатно, – напоминает Гасымов. – Судя по всему, Азербайджан, Иран и Катар вскоре начнут поставлять газ в Турцию столь же активно, как Россия».

27.09.2020 18:50
@@

И что России в в этом случае делать?
Наплевать, как разгорается война, или же поддержать союзника по ОДКБ Армению?
Тогда испортятся и без того шаткие отношения с Турцией, и оттянет силы от другого союзника по ОДКБ – Беларуси, где сегодня состоится «народная инаугурация президента Тихановской».

27.09.2020 19:01
- гость -

Сами не жили и другим не дадим.
любой опытный политический "вампир", питается любой кровью – только бы найти источник.похоже нам придется затянуть пояса еще туже и быть готовым стать пушечным мясом для политических мясников.

27.09.2020 19:03
- гость -

какая народная, амеба ляховская разве может быть народной

27.09.2020 19:03
- гость -


7.09.2020 18:50
@@
---------

Украина вчера, Беларусь сегодня, Россия завтра. Свободу не остановить. Идет великое освобождение славянских народов.
Демократические страны стоят прочно, а ватные режимы падают один за другим. Гнев Божий и Народный сметает ватных тиранов, ибо власть их от дьявола и противна всему доброму и разумному

27.09.2020 19:04
- гость -

Будем надеяться на дипломатию, что делать, остальное все засада

27.09.2020 19:05
для @@

27.09.2020 19:01
- гость -
продали совесть и имеете по две машины в семье, а говорите что не жили.
Не жили как богачи из голивудских фильмов? это потому что совесть была и колонизаторами быть не позволяла. А теперь очень хочется в сказку? а работать совсем не хочется?

27.09.2020 19:06
- гость -

Собрание братвы, где назначили пахана – преступного президента, который президентом не был избран, - Шушкевич об "инаугурации" Лукашенко
Между тем презрение и ненависть подданных – это то самое, чего государь должен более всего опасаться...
Макиавелли Никколо. Государь
Не случайно, что Лукашенко с «избранием» из «мировых лидеров» поздравили только Путин и Си. Это было поздравление вассала со стороны младшего и старшего сюзерена.

27.09.2020 19:08
- гость -

27.09.2020 19:03
- гость -
это в голове вашей он поселился и крепко так засел.
Славян завоевывали тысячи лет, уничтожая миллионы веками, освободят они вас аха.
да и чорт с вами.

27.09.2020 19:08
- гость -


Идет великое освобождение славянских народов.

Ну, от кого из твоего опуса понятно, а вот для кого, сам-то понимаешь7

27.09.2020 19:08
служивый

Беларусь сама по себе – это военный плацдарм, который находится в теле Европы. На территории Беларуси находится два стратегических объекта России, в том числе станция предупреждения о ракетном нападении в Барановичах, на которой несут службу 2 тысячи военнослужащих. Она полностью держит западную группу до Норвегии.
Если эта станция будет выведена из состава РФ, стратегическое ядерное равновесие в мире будет нарушено. И даже США не допустят того, чтобы станция была закрыта.
В Беларуси также находится командный узел связи военно-морского флота РФ. Кроме того, по территории страны проходит нефтепровод "Дружба".
Поэтому Российская Федерация никогда не отдаст Беларусь западному миру. Она будет делать все возможное, не военными, а политическими, дипломатическими способами, чтобы Республика Беларусь осталась под влиянием РФ.
В случае чего она может ввести в Беларусь часть национальной гвардии или часть своих вооруженных сил, миротворческие подразделения – для защиты своих особо важных объектов.
Поэтому в Беларуси не будет передачи власти от Лукашенко кому-то другому. РФ этого не допустит.

27.09.2020 19:09
- гость -

Все беды от хищнической политики пиндостана.Остальные страны "союзники" лишь по шакальи ему подвывают,даже в ущерб себе.

27.09.2020 19:11
- гость -

27.09.2020 19:03
- гость -
. Свободу не остановить. Идет великое освобождение славянских народов.

А кто из них славяне: армяне или азербайджанцы ?

27.09.2020 19:13
- гость -

Гнев Божий и Народный сметает
продали совесть и имеете по две машины в семье, а говорите что не жили.

Господи, в дурдом что-ли угораздило попасть

27.09.2020 19:15
- гость -

Служил в Карабахе в 1991 году. Между армянами и азербайджанцами война была, до сих пор территорию разделить не могут(((

27.09.2020 19:16
- гость -

Ленин в своё время чтобы задружиться с Турцией,помочь социалистическими идеями,даже гору Арарат ей отписал.В дальнейшей надежде на мировую революцию.

27.09.2020 19:16
- гость -

не будет передачи власти от Лукашенко кому-то другому.

А зря, кого-то надо поискать, на другого поставить, по- хорошему уже вчера

27.09.2020 19:20
- гость -

Скоро самому пиндостану кирдык настанет. И наступит Новый счастливый год на радость другим народам Земли.

27.09.2020 19:22
- гость -

27.09.2020 19:20
- гость -
только если смоет их океаном, тогда кердык.
но более вероятен другой расклад, напечатают еще больше баксов , продадут всему миру , а потом откажутся от него.

27.09.2020 19:25
- гость -

27.09.2020 18:47
- гость -
вся нынешняя заварушка между Арменией и Азербайджаном это все разборки между Путиным и Эрдоганом, сначала в Сирии, потом в Ливии..

в школу вам пора, учить историю

27.09.2020 19:27
- гость -

Скорее всего кто-то третий спровацировал этих горячих южных ребят , не умеющих контролировать эмоции , на конфликт. И этот третий тот , кому нужна война по всему периметру России.

27.09.2020 19:30
гость

перед распадом СССР так-же было...

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