Армения объявила всеобщую мобилизацию из-за конфликта в Карабахе

Президент Армении Никол Пашинян объявил в стране всеобщую мобилизацию и военное положение в связи с обстрелами азербайджанскими военными территории Нагорного Карабаха.
"Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования, – написал Пашинян в социальной сети Facebork (цитата по РИА "Новости"). – Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты".
Ранее военное положение объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Обострение конфликта произошло 27 сентября. В СМИ появилась информация, что войска Азербайджана обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.
После этого Баку и Ереван выступили с взаимными обвинениями. Власти Азербайджана настаивают, что стрельбу открыла армянская сторона, и только после этого войска начали контртеррористическую операцию.
Минобороны Армении заявляет, что Карабах подвергся ударам с воздуха, в том числе ракетным, со стороны Азербайджана.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
В сентябре 1991 года в центре НКАО – Степанакерте – было объявлено о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Баку признал данный акт незаконным и упразднил существовавшую в советские годы автономию Карабаха.
Начавшийся вслед за этим вооруженный конфликт продлился до 12 мая 1994 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии. В результате Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и частично над семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как Карабах не является стороной переговоров.
Комментарии
Понятно, ждем новые санкции против РФ
Как только Россия перестанет поставлять Армении и Азербайджану вооружение, это место сразу постараются занять другие страны. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале "Россия 1" (ВГТРК).
"Если мы себе представим на минутку, что Россия отказалась от этой роли, - мы же прекрасно понимаем: это место пустым не будет. Будут покупать оружие в других странах, степень его смертоносности от этого не уменьшится. Но в то же время это может даже в известной степени разрушить баланс, который существует, в связи с тем, что мы понимаем, каковы запросы наших партнеров, и все представляют себе, каков расклад сил в регионе", - сказал он.
По словам Медведева, нет уверенности в том, что "приход на этот рынок поставщиков оружия из других стран облегчит ситуацию". Он выразил мнение, что ситуация, "скорее всего, станет более сложной".
"Я считаю, что оружие может и должно приобретаться не только для того, чтобы его когда-то использовать, а для того, чтобы оно было фактором сдерживания, и вот этот момент нужно оценивать всем сторонам конфликта", - сказал Медведев.
* Оружие накопилось , арсеналы надо расстрелять и пополнить через Россию, иначе - упущенная выгода для наших военторогов.
А вот то, что даже палка раз в год стреляет - об этом не подумали люди ответственные.
Коллективный (больной на всю голову) запад сначала оформит провозглашение санкции России относительно навального и чуть попозже провозгласят России же относительно войны между Арменией и Азербайджаном.
Ну так санкции нам только на пользу....
Смотрим
Минобороны Армении опубликовало устрашающее видео уничтожения азербайджанской бронетехники
27.09.2020 18:04
- гость -
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Есть Минская группа по проблема Карабаха : Россия, США, Франция. Они в равной степени взаимодействуют и разделяют ответственность .
Просто от недостатка информации вам этого не дано было знать
Оно так завсегда:боеприпасы настала необходимость на врага тратить,а потом прикупать у России.А израйль тут совсем не при делах ))
Кажется, вечер перестает быть томным
То мною с утра прочитано для освежения памяти )
Просто от недостатка информации вам этого не дано было знать
Калибр, однако, всезнающий, всевидящий, всепредвидящий, что ж ты у нас засиделся здесь, такой талантливый
Кто заложил бомбу, неужто Ленин?
Придется читать википедию
"В 1747 году в Равнинном Карабахе было образовано Карабахское ханство...."
Надеюсь, побряцают оружием и успокоятся.
Не нужен очаг напряженности под боком никому.
За ошибки бездарных политиков солдаты оплачивают кровью
Граница проходит не в том месте.
27.09.2020 18:19
- гость -
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"Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше" / В.И.Ленин/
Рекомендую, ведь талант - дело наживное.
Сталин И.В.Доклад об очередных задачах партии и национальном вопросе
Буржуазное общество оказалось не только неспособным разрешить национальный вопрос, но, наоборот, в своих попытках “разрешить” его оно раздуло национальный вопрос в вопрос колониальный и создало против себя новый фронт, который тянется от Ирландии до Индостана. Единственное государство, которое способно поставить и разрешить национальный вопрос, – это государство, покоящееся на коллективной собственности на средства и орудия производства – Советской государство.
У Калибра есть компьютер,программное обеспечение, а там всякие браузеры с поисковыми строками.Там про всё расписано.Эх,нам бы такое ( Хоть бы немного приблизились к нему по уму...(
Госдеп США 8 августа ненавязчиво напомнил России через Twitter, что 12 лет назад она оккупировала 20% территории Грузии, убив сотни и изгнав тысячи людей из своих домов. Это напоминание не следует воспринимать лишь как просто акт вежливости между США и Грузией. Не следует, поскольку за ним появился ряд интересных заявлений, число которых будет явно расти и прозвучало это на фоне военной демонстрации, начатой в конце июля армиями Армении и России против армий Азербайджана и Турции.
Спустя два дня после предъявления США счёта России за Грузию ей также выставила Турция счёт за Азербайджан. Формально это счёт Армении, но реально – России. Помимо обычного обмена "любезностями" между Турцией и Арменией пресс-релиз содержит и следующий абзац: "Армения, которая в течение многих лет продолжает незаконную оккупацию азербайджанских территорий, является основным препятствием на пути к установлению мира и стабильности в регионе. Пришло время властям Армении отказаться от своей агрессивной националистической политики и образумиться".В США на пиар-компанию Пашиняна с Севрским договором отреагировали не только выступлением Болтона. "Би-би-си" 14 августа провело с ним видео-интервью. К большой радости азербайджанских наблюдателей, в нём Пашинян признал тот факт, что на момент начала конфликта армяне среди жителей Нагорного Карабаха составляли 18-19%, а не 80%, как обычно утверждала официальная пропаганда. Пашинян готов признать этот факт таким же историческим, как и Севрский договор, но не готов отказаться от претензий на Карабах. Однако, пересмотреть их придётся. Стивен Сакур, бравший у него интервью, недвусмысленно напомнил о четырёх резолюциях ООН, обязывающих Армению вывести войска из Карабаха и семи других районов Азербайджана. Это мягкий намёк на то, что если Пашинян будет упорствовать, то может попасть со всей своей администрацией под санкции США. Трампу в канун выборов санкций ни для кого не жалко, особенно, если о них настоятельно попросят из Госдепа, а не только из Анкары и Баку.
Зри в корень(С)
вся нынешняя заварушка между Арменией и Азербайджаном это все разборки между Путиным и Эрдоганом, сначала в Сирии, потом в Ливии, далее на границе между Арменией и Азербайджаном а теперь уже и в России. на стороне Кремля Армения, на стороне Эрдогана или наоборот Баку.
и ВСЕМ этим игрокам (исключая народы проживающие на данных территориях) выгоден конфликт, для поднятия патриотизма, укрепление своей власти и отвлечения народа от нищенского сущестВОВАния.
если заговорили о патриотизме , ищи где воруют(Салтыков Щедрин Михаил Евграфович)
патриотизм последнее пристанище воров и проходимцев, (кто то из известных англичан, запамятовал).
«Армения и Азербайджан рискуют стать следующей площадкой, подобно Сирии и Ливии. Российские военные уже размещены в регионе», – отмечает эксперт по России из Боннского университета Заур Гасымов. Само место последних столкновений между армянскими и азербайджанскими силами вызывает подозрения у обозревателей.
Товузский район находится недалеко от важнейшего Южно-Кавказского газопровода в Азербайджане. Трубопровод, по которому подается газ в турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP), играет ключевую роль в усилиях Анкары по снижению зависимости от российских энергоносителей.
«Турция пытается сократить закупки из России, – отмечает Гасымов. –Азербайджанский газ, поступающий через TANAP, дешевле российского газа, который закупает Турция. Турция импортирует 98 процентов необходимого ей газа и 92 процента нефти. Это вопрос национальной безопасности».
Российско-турецкие переговоры о ценах на газ в апреле завершились безрезультатно, – напоминает Гасымов. – Судя по всему, Азербайджан, Иран и Катар вскоре начнут поставлять газ в Турцию столь же активно, как Россия».
И что России в в этом случае делать?
Наплевать, как разгорается война, или же поддержать союзника по ОДКБ Армению?
Тогда испортятся и без того шаткие отношения с Турцией, и оттянет силы от другого союзника по ОДКБ – Беларуси, где сегодня состоится «народная инаугурация президента Тихановской».
Сами не жили и другим не дадим.
любой опытный политический "вампир", питается любой кровью – только бы найти источник.похоже нам придется затянуть пояса еще туже и быть готовым стать пушечным мясом для политических мясников.
какая народная, амеба ляховская разве может быть народной
7.09.2020 18:50
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Украина вчера, Беларусь сегодня, Россия завтра. Свободу не остановить. Идет великое освобождение славянских народов.
Демократические страны стоят прочно, а ватные режимы падают один за другим. Гнев Божий и Народный сметает ватных тиранов, ибо власть их от дьявола и противна всему доброму и разумному
Будем надеяться на дипломатию, что делать, остальное все засада
27.09.2020 19:01
- гость -
продали совесть и имеете по две машины в семье, а говорите что не жили.
Не жили как богачи из голивудских фильмов? это потому что совесть была и колонизаторами быть не позволяла. А теперь очень хочется в сказку? а работать совсем не хочется?
Собрание братвы, где назначили пахана – преступного президента, который президентом не был избран, - Шушкевич об "инаугурации" Лукашенко
Между тем презрение и ненависть подданных – это то самое, чего государь должен более всего опасаться...
Макиавелли Никколо. Государь
Не случайно, что Лукашенко с «избранием» из «мировых лидеров» поздравили только Путин и Си. Это было поздравление вассала со стороны младшего и старшего сюзерена.
27.09.2020 19:03
- гость -
это в голове вашей он поселился и крепко так засел.
Славян завоевывали тысячи лет, уничтожая миллионы веками, освободят они вас аха.
да и чорт с вами.
Идет великое освобождение славянских народов.
Ну, от кого из твоего опуса понятно, а вот для кого, сам-то понимаешь7
Беларусь сама по себе – это военный плацдарм, который находится в теле Европы. На территории Беларуси находится два стратегических объекта России, в том числе станция предупреждения о ракетном нападении в Барановичах, на которой несут службу 2 тысячи военнослужащих. Она полностью держит западную группу до Норвегии.
Если эта станция будет выведена из состава РФ, стратегическое ядерное равновесие в мире будет нарушено. И даже США не допустят того, чтобы станция была закрыта.
В Беларуси также находится командный узел связи военно-морского флота РФ. Кроме того, по территории страны проходит нефтепровод "Дружба".
Поэтому Российская Федерация никогда не отдаст Беларусь западному миру. Она будет делать все возможное, не военными, а политическими, дипломатическими способами, чтобы Республика Беларусь осталась под влиянием РФ.
В случае чего она может ввести в Беларусь часть национальной гвардии или часть своих вооруженных сил, миротворческие подразделения – для защиты своих особо важных объектов.
Поэтому в Беларуси не будет передачи власти от Лукашенко кому-то другому. РФ этого не допустит.
Все беды от хищнической политики пиндостана.Остальные страны "союзники" лишь по шакальи ему подвывают,даже в ущерб себе.
27.09.2020 19:03
- гость -
. Свободу не остановить. Идет великое освобождение славянских народов.
А кто из них славяне: армяне или азербайджанцы ?
Гнев Божий и Народный сметает
продали совесть и имеете по две машины в семье, а говорите что не жили.
Господи, в дурдом что-ли угораздило попасть
Служил в Карабахе в 1991 году. Между армянами и азербайджанцами война была, до сих пор территорию разделить не могут(((
Ленин в своё время чтобы задружиться с Турцией,помочь социалистическими идеями,даже гору Арарат ей отписал.В дальнейшей надежде на мировую революцию.
не будет передачи власти от Лукашенко кому-то другому.
А зря, кого-то надо поискать, на другого поставить, по- хорошему уже вчера
Скоро самому пиндостану кирдык настанет. И наступит Новый счастливый год на радость другим народам Земли.
27.09.2020 19:20
- гость -
только если смоет их океаном, тогда кердык.
но более вероятен другой расклад, напечатают еще больше баксов , продадут всему миру , а потом откажутся от него.
27.09.2020 18:47
- гость -
вся нынешняя заварушка между Арменией и Азербайджаном это все разборки между Путиным и Эрдоганом, сначала в Сирии, потом в Ливии..
в школу вам пора, учить историю
Скорее всего кто-то третий спровацировал этих горячих южных ребят , не умеющих контролировать эмоции , на конфликт. И этот третий тот , кому нужна война по всему периметру России.
перед распадом СССР так-же было...