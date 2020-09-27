Армения объявила всеобщую мобилизацию из-за конфликта в Карабахе

Президент Армении Никол Пашинян объявил в стране всеобщую мобилизацию и военное положение в связи с обстрелами азербайджанскими военными территории Нагорного Карабаха.

"Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования, – написал Пашинян в социальной сети Facebork (цитата по РИА "Новости"). – Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты".

Ранее военное положение объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Обострение конфликта произошло 27 сентября. В СМИ появилась информация, что войска Азербайджана обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.

После этого Баку и Ереван выступили с взаимными обвинениями. Власти Азербайджана настаивают, что стрельбу открыла армянская сторона, и только после этого войска начали контртеррористическую операцию.

Минобороны Армении заявляет, что Карабах подвергся ударам с воздуха, в том числе ракетным, со стороны Азербайджана.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В сентябре 1991 года в центре НКАО – Степанакерте – было объявлено о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Баку признал данный акт незаконным и упразднил существовавшую в советские годы автономию Карабаха.

Начавшийся вслед за этим вооруженный конфликт продлился до 12 мая 1994 года, когда вступило в силу соглашение о перемирии. В результате Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и частично над семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как Карабах не является стороной переговоров.