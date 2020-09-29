Центробанк продлил срок перевода пенсионеров на карты "Мир"

Центральный банк продлил срок перевода пенсионеров на карты платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года, заявила в эфире канала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства", – сказала она.

Отметим, что изначально перевести пенсии на национальную платежную карту планировалось до 1 июля текущего года, но в дальнейшем этот период продлили до 1 октября.

Ранее адвокат Надежда Ермолаева назвала категории россиян, которые могут получать сразу две пенсии.