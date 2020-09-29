"Ограбление по-итальянски". Видео с водителем, разбившим несколько авто в Барнауле

Очевидцы поделились кадрами, на которых запечатлен предполагаемый виновник дорожного инцидента с несколькими припаркованными в центре Барнаула автомобилями. Фотографии выложили на странице "БарнаулINSTA" в Instagram.
Судя по ролику, водитель Subaru, ранее сбежавший с места происшествия, спустя какое-то время вернулся к автомобилю, однако утверждал, что ДТП совершил не он.
"Вы че, слышь, мужики? Это не я! А кто тогда? Тогда это ограбление по-итальянски!" – заявил мужчина.
Как уже сообщал amic.ru, инцидент произошел поздним вечером 28 сентября. Водитель Subaru протаранил несколько автомобилей во дворах на улицах Геблера и проспекта Социалистического. Первые машины пострадали, когда автомобилист попытался выехать задним ходом. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но снес еще несколько авто и врезался в забор. После этого виновник аварии бросил иномарку и сбежал. В ГИБДД уточнили, что информация о ДТП не поступала.
Комментарии
НИЧЕГО НЕ ВИДНО -ФИГНЯ
очевидец, походу, под одеялом чегой-то снимал
Вот для таких надо вводить идиотен тест, за очень дорого чтобы права возвращали! В деревнях проще , окунули в сельский туалет , посидел в гавне часок, шелковый бы ходил!
29.09.2020 11:34
гость
Интересная у вас в деревне исправительная система. А как она меняется в соответствии тяжестью преступления? Меняется продолжительность или глубина погружения?
Чтобы бухие стали ездить, 30тыр уже не деньги, никого не пугает чтоли.
И этот на европу ссылается.Как наши либероиды.
Чёрный квадрат Малевича - вершина живописи...