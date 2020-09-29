"Ограбление по-итальянски". Видео с водителем, разбившим несколько авто в Барнауле

Очевидцы поделились кадрами, на которых запечатлен предполагаемый виновник дорожного инцидента с несколькими припаркованными в центре Барнаула автомобилями. Фотографии выложили на странице "БарнаулINSTA" в Instagram.

Судя по ролику, водитель Subaru, ранее сбежавший с места происшествия, спустя какое-то время вернулся к автомобилю, однако утверждал, что ДТП совершил не он.

"Вы че, слышь, мужики? Это не я! А кто тогда? Тогда это ограбление по-итальянски!" – заявил мужчина.

Как уже сообщал amic.ru, инцидент произошел поздним вечером 28 сентября. Водитель Subaru протаранил несколько автомобилей во дворах на улицах Геблера и проспекта Социалистического. Первые машины пострадали, когда автомобилист попытался выехать задним ходом. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но снес еще несколько авто и врезался в забор. После этого виновник аварии бросил иномарку и сбежал. В ГИБДД уточнили, что информация о ДТП не поступала.