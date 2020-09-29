На текущей неделе депутаты Алтайского Заксобрания примут участие в опросном голосовании. Это связано с тем, что сентябрьская сессия была перенесена на более поздний срок из-за ковида у парламентариев. В опросный лист войдет часть вопросов из повестки сессии.

Теперь депутаты смогут признать полномочия новоизбранных коллег – Максима Кочева, Артема Шамкова и Григория Бахтина, которые выиграли дополнительные выборы в АКЗС по трем одномандатным округам, информирует пресс-служба регионального Заксобрания.

Также парламентарии должны оперативно рассмотреть проект закона "О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере бюджетных правоотношений". Предлагается на долговременной основе установить с 1 января 2021 года единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов (45% и 5% соответственно).

Еще один законопроект касается выплат на питание для школьников из малообеспеченных семей. Как известно, с 1 сентября все ученики с первого по четвертый класс питаются бесплатно. Семьи младшеклассников, которые нуждаются в социальной поддержке, вместо 4,85 рубля в день, положенных ранее на компенсацию питания, получат единовременную выплату из краевого бюджета на школьные нужды. Речь идет о 1000 рублей. Если решение утвердят депутаты, выплаты могут начать уже с октября.

Помимо этого парламентарии рассмотрят кандидатуры на звание "Почетный гражданин Алтайского края". В этом году на него претендуют организатор женского движения в регионе Надежда Ремнева и заслуженный работник культуры РСФСР, основатель оркестра русских народных инструментов и первой детской школы искусств в регионе Валентин Власов.

На следующей неделе АКЗС, вероятно, проведет еще одно опросное голосование по нормативным актам, требующим оперативного рассмотрения.