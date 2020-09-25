Полномочия новых депутатов алтайского Заксобрания утвердят заочно

Председатель АКЗС Александр Романенко отменил сентябрьскую сессию Заксобрания. Изначально она должна была состояться 24 сентября, затем из-за ситуации с коронавирусом заседание перенесли на 1 октября, а теперь и вовсе отменили.

При этом по ключевым вопросам, решение которых отложить нельзя, депутаты проголосуют опросным методом. В их числе и утверждение полномочий трех новых парламентариев, которых выбрали в единый день голосования 13 сентября.

При этом не исключено, что в октябре пройдут сразу две сессии. Скорее всего, они состоятся в дистанционном формате.

Как уже писал amic.ru, на довыборах в Алтайское краевое Законодательное собрание все три мандата достались кандидатам от единороссов. Это Максим Кочев (избирательный округ № 12), Артем Шамков (№ 26) и Григорий Бахтин (№ 31).

22 сентября стало известно, что COVID-19 нашли у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На праздновании 290-летия Барнаула глава региона контактировал с рядом депутатов АКЗС. После известия о заражении Томенко очную сессию парламента решили перенести.

Накануне, 24 сентября, стало известно, что у нескольких депутатов подтвердился ковид. Точное число заболевших парламентариев неизвестно.