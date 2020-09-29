"Я в восторге". Николай Басков отдыхает на Алтае

Известный российский певец Николай Басков отдыхает на Алтае. Он делится фото и видео с отдыха на своей странице в Instagram.

Судя по его комментариям, артисту очень понравилась местная природа. Он назвал ее "невероятно потрясающей".

"Я в восторге от сказочного Алтая, а где вы хотите побывать в России?" – обратился к подписчикам поп-исполнитель и продемонстрировал запись с отдыха на Телецком озере.

Ранее amic.ru писал, что Николай Басков, несмотря на склонность к полноте, смог похудеть на 15 килограммов.