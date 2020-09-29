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Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех школах Москвы

, ИА "Амител"
Виноваты коронавирус и ОРВИ
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Осенние каникулы в московских школах будут длиться две недели и пройдут досрочно – с 5 по 18 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

К такому решению градоначальник пришел исходя из рекомендаций санитарных врачей и с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста случаев COVID-19.

На досрочные каникулы также уйдут учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные мэрии Москвы. Дистанционных занятий в период каникул не будет. Детсады продолжат работать по обычному графику.

Собянин призывал родителей разъяснить детям, что лучше всего это время провести дома или на даче. При этом гулять лучше всего только во дворе или ближайшем парке, а от посещения торговых центров и поездок на общественном транспорте лучше и вовсе отказаться.

"Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", – подчеркнул мэр.

Добавим, что в последние дни число заболевших коронавирусом в Москве стремительно растет. Только за 28 сентября в столице выявили 2 217 новых случаев COVID-19, а за весь период эпидемии – 287 993.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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