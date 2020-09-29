Призовой фонд конкурса amic.ru "Мой любимый учитель" увеличился

Победители конкурса "Мой любимый учитель" на amic.ru получат планшеты и красивые букеты. Такое решение приняли партнеры нашего конкурса – группа компаний "Алгоритм" и компания "Соцветие". Таким образом, благодаря читательскому конкурсу три педагога Алтайского края получат удобный и полезный гаджет, а в ситуации возможного перехода на дистанционные занятия и вообще незаменимый.

Кстати, на наш конкурс пришло уже пять историй. Напомним, рассказы о прекрасных педагогах нашего края мы принимаем до 1 октября. У вас есть еще время рассказать о своем лучшем учителе. И, может быть, именно он получит замечательные призы от партнеров нашего конкурса.

Рассказы от учителей мы тоже очень ждем: ведь кто, как не вы, можете рассказать о своей профессии – самой важной во все времена.

Как принять участие в конкурсе:

До 1 октября на электронную почту konkurs@amitel.ru пришлите рассказ о вашем любимом учителе и его фотографию. Не забудьте указать, в какой школе и каком городе или селе он работает.

С 2 по 4 октября на сайте amic.ru стартует онлайн-голосование. И вы, и ваши друзья, и все наши читатели смогут проголосовать за вашего любимого педагога.

Победители конкурса получат ценные подарки.

Примите участие в конкурсе amic.ru. Ведь теплые слова учеников и их признательность – это лучшая благодарность учителю.

Группа компаний "Алгоритм" – один из самых крупных застройщиков на рынке Барнаула.

Телефон:

72-00-82

Подробности