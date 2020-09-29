Соцсеть "ВКонтакте" запустила собственный мессенджер

Социальная сеть "ВКонтакте" преобразовала раздел "Сообщения" в "Мессенджер", сообщает пресс-служба компании.

С новым апдейтом пользователи смогут написать человеку по номеру телефону. Это позволит быстрее связываться даже с теми, кого нет в друзьях.

При этом общаться можно будет только с согласия собеседника. До этого все данные его профиля будут скрыты, за исключением номера и имени из телефонной книги. До подтверждения инициатор диалога также не узнает, прочли ли его сообщение.

Кроме того, пользователи могут персонализировать мессенджер, установив собственный фон для чатов. В будущем "ВКонтакте" представит и другие функции для кастомизации раздела.