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Новости

Названы условия выплаты 5,2 млн рублей "Динамо-Барнаул" за Соболева

, ИА "Амител"
В московском "Спартаке" подтвердили, что готовы перечислить компенсацию
Александр Соболев (в центре) / Фото: официальный сайт ФК 'Спартак' (Москва)

Александр Соболев (в центре) / Фото: официальный сайт ФК "Спартак" (Москва)

Московский "Спартак" подтвердил намерение выплатить барнаульскому "Динамо" 1,8 млн рублей за воспитание нападающего Александра Соболева, сообщает ТАСС.

Правда, сумма эта может вырасти до 5,2 млн рублей, если юристы барнаульского клуба смогут доказать, что ООО ФК "Динамо-Барнаул" и АНО ПФК "Динамо-Барнаул" – это одна и та же организация.

"Они должны подтвердить, что эти две организации на самом деле являются одной. В противном случае первый платеж уйдет в РФС", – уточнил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Дело в том, в 2014 году случилась реорганизация клуба. Соболев же успел потренироваться в системе "Динамо" как до, так и после этого события.

Ранее amic.ru писал, что барнаульское "Динамо" уже несколько месяцев не может добиться выплаты солидарной компенсации за трансфер воспитанника алтайского футбола.

Еще в мае московский "Спартак" выкупил трансфер 23-летнего Александра Соболева. В соответствии с принятыми правилами, часть суммы полагается клубам, воспитавшим молодого футболиста.

ФК "Томь" уже получил 1,45 млн рублей компенсации, в то время как "Динамо-Барнаул" деньги от москвичей еще не перечисляли.

Соболев является воспитанником барнаульского "Динамо". Минувшей зимой он перешел в "Спартак" на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За "Крылья Советов" Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета "Томи".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.09.2020 08:05
- гость -

Саня Горбунов купит жене сапоги

30.09.2020 08:46
- гость -

Для Спартачка это не деньги, но такие уж они эти буржуи - за копейку звучно воздух испортят...

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