"Динамо-Барнаул" не может получить миллионы за трансфер Соболева

Барнаульское "Динамо" уже несколько месяцев не может добиться выплаты солидной компенсации за трансфер воспитанника алтайского футбола.

Еще в мае московский "Спартак" выкупил трансфер 23-летнего Александра Соболева. В соответствии с принятыми правилами, часть суммы полагается клубам, воспитавшим молодого футболиста.

Как пишет metaratings.ru, ФК "Томь" уже получил 1,45 млн рублей компенсации, в то время как "Динамо-Барнаул" до сих пор ожидает ответов на запросы в РФС и РПЛ.

Отличие в том, что представители томского клуба обратились напрямую к "красно-белым", в то время как их барнаульские коллеги направили запросы в РФС и РПЛ, как того требует регламент.

Издание уточняет, что "Томи" полагается 0,88% от сделки, а "Динамо" – 3%.

Как уже сообщал amic.ru, Соболев является воспитанником барнаульского "Динамо". Минувшей зимой он перешел в "Спартак" на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За "Крылья Советов" Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета "Томи".