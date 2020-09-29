"Динамо-Барнаул" дома крупно проиграло "Новосибирску"

Барнаульское "Динамо" на родном поле крупно проиграло сибирское дерби. Очередной матч первенства ПФЛ против "Новосибирска" состоялся 29 сентября на стадионе "Динамо" и завершился поражением алтайских футболистов со счетом 0:3.

Гости быстрее приспособились к мокрому от дождя полю, и уже на 12-й минуте забили первый гол в ворота Богдана Карюкина. Через 5 минут Никита Балахонцев точным ударом с линии штрафной удвоил преимущество "Новосибирска".

В дебюте второго тайма Роман Беляев выскочил один на один с вратарем барнаульцев и забил третий гол в ворота хозяев поля. До конца встречи счет так и не изменился и "Новосибирск" одержал убедительную победу – 3:0.

"Динамо" сохранило за собой 6-е место в турнирной таблице, а вот новосибирцы после этого успеха поднялись на 4-ю строку. Следующие матчи алтайские футболисты проведут на выезде. 4 октября "Динамо" в Ульяновске сыграет против "Волги", а 7 октября в Нижнем Новгороде барнаульцы сразятся с местной "Волной".

Напомним, в прошлом туре футболисты барнаульского "Динамо" на своем поле разгромили ижевский "Зенит" со счетом 4:1. При этом все голы динамовцы забили в меньшинстве.