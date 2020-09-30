В Алтайском крае 16 медработников поставили прививку от коронавируса

В Алтайском крае с 23 сентября началась прививочная кампания по иммунизации медработников против коронавируса, напоминает пресс-служба регионального Минздрава.

На данный момент прививку получили 16 специалистов из краевой клинической больницы, краевого онкодиспансера, барнаульских поликлиник № 1 и № 9, а также детской городской поликлиники № 9.

"Вакцинокомплекс состоит из двух прививок, которые при отсутствии противопоказаний проводятся с интервалом в 21 день. Предполагаемый срок сохранения поствакцинального иммунитета – около 2 лет", – рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайский край поступила пробная партия российской вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Всего регион получил 42 комплекта препарата, однако позднее в медучреждения должно прийти еще 2005 доз.