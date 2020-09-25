"Будем первооткрывателями". В Алтайском крае поставили первую прививку от коронавируса

24 сентября в Барнауле поставили первую прививку от коронавируса. Добровольцем стала Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края. А следом за ней в течение недели препарат введут еще 41 человеку. Собственно, на этом запасы пробной партии закончатся. Как проходит процедура вакцинации и почему пока ее не может поставить любой желающий – читайте в материале amic.ru.

Первые дозы

На прошлой неделе Алтайский край, как и другие регионы страны, получил первую партию вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Всего – 42 дозы. Как пояснили в Минздраве региона, такое ограниченное количество препарата поступило для того, чтобы разобраться, как организовать процесс вакцинации для населения.

Дело в том, что для транспортировки и хранения вакцины требуются особые условия: ампулы с веществом нужно постоянно держать при температуре -18 градусов. И, как отметила Переладова, ведомству удалось обеспечить всю "холодовую цепь". Для хранения вакцины даже приобрели специальное холодильное оборудование. И сейчас вся партия хранится в горбольнице № 1 в Барнауле (здесь и будут ставить прививки всем добровольцам).

С добровольцами определились

Пока поставить прививку могут только медицинские работники. И то не все. По словам Ирины Переладовой, отбор кандидатов был довольной жесткий, так как вакцина имеет ряд противопоказаний.

"Мы отобрали тех медработников, которые не перенесли ранее новую коронавирусную инфекцию, у кого на сегодня нет титров антител о перенесенной инфекции, не говоря уже о том, что нет иммуноглобулинов класса М, которые свидетельствуют о возможном начале заболевания", – пояснила Ирина Переладова.

Среди добровольцев – терапевты, участковые врачи, педиатры, медицинские регистраторы, медсестры, эпидемиологи, которые контактируют с медработниками и пациентами.

"Опасаюсь за здоровье коллег и пациентов"

Ирина Переладова рассказала, что на прививку решилась пойти добровольно, так как опасается за здоровье всех тех, с кем ежедневно общается.

"Опасаюсь за здоровье не только близких, но и коллег – медицинских работников, а самое главное – пациентов, с которыми мы контактируем. А когда заболевает медик, высока вероятность угрозы заражения наших пациентов. Поэтому правительство РФ и определило, что самый первый контингент, который должен быть привит – наши медицинские работники. Этой прививкой мы, во-первых, обеспечим здоровье и безопасность при общении с семьей, коллегами, пациентами, а во-вторых, сформируем иммунную прослойку", – говорит Переладова.

По ее словам, следует делать прививку от любой воздушно-капельной инфекции, особенно если она вакциноуправляемая. "Прививка позволяет снизить уровень заболеваемости и смертности нашего населения. И чтобы предотвратить летальные исходы, нужно начинать прививочную кампанию. Поэтому мы будем первооткрывателями в Алтайском крае", – говорит Переладова.

Ирина Переладова отметила, что по первым ощущениям все практически так же, как и у прививки от гриппа. При этом впоследствии, как и любая другая, вакцина от коронавируса может вызвать реакцию. И об этом добровольцев предупреждают заранее.

"Во-первых, может кратковременно повыситься температура. Когда ставим прививку от гриппа – там все точно так же. Может возникнуть болезненность в месте укола. А у людей, склонных к аллергии на куриный белок и какие-то компоненты вакцины может быть аллергическая реакция", – пояснила журналистам Ирина Переладова.

После прививки добровольцы будут находиться на дистанционном меднаблюдении. Это значит, что в любой момент они смогут связаться с врачом, задать вопрос или сообщить о своем самочувствии. Как отметила Переладова, медики сами заинтересованы в том, чтобы больше узнать о новой вакцине и ее "поведении". А через 21 день после первого укола добровольцам придется прийти на второй – вакцина от коронавируса состоит из двух компонентов и ставится в два этапа.

Вакцина пока не для всех

В течение следующих трех недель в Алтайский край поступит еще одна партия вакцины – на этот раз в ней будет чуть более двух тысяч доз. Ее также планируют ставить только медикам. А вот массовая вакцинация населения будет позже.

Как пояснила Переладова, для начала нужно подождать распорядительного документа. А во-вторых, в 2021 году будет зарегистрирована еще одна вакцина, которая уже прошла клинические испытания. И вот этот препарат уже можно хранить в обычном специализированном холодильнике при температуре +2...+8. И эта вакцина пойдет на массовую иммунизацию населения.

По данным оперштаба на 24 сентября, в Алтайском крае выявили 13 298 инфицированных. На лечении находятся 1012 пациентов, в тяжелом состоянии – 155 человек. В регионе уже скончались 452 человека с диагностированным COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 183 пациентов.