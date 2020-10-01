С 5 по 8 октября в Барнауле может выпасть первый снег. В этот период ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в городе может установиться временный снежный покров, рассказала amic.ru Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС.

"Постоянный снежный покров образуется, когда устойчиво среднесуточная температура воздуха перейдет через 0 градусов к отрицательным значениям. По средним многолетним датам это происходит в последние дни октября или в начале ноября, в Барнауле – 26 октября. В дальнейшем, когда произойдет устойчивый переход через 0 градусов, осадки будут идти уже преимущественно в виде снега. Поэтому образование постоянного снежного покрова по средним многолетним датам в Барнауле происходит 7 ноября", – говорит Людмила Сырых.

Хотя бывали и отклонения от нормы. К примеру, в 2016 году постоянный снежный покров в Алтайском крае образовался во второй декаде октябре, а в Барнауле – 19 октября. Случалось, что снег ложился в декабре – такое у нас в регионе наблюдалось в 2013 году. "Будем надеяться, что в текущем году все будет идти по средним многолетним датам", – отметила Людмила Сырых.

По ее словам, сейчас регион находится под влиянием антициклона. Периодически с прохождением атмосферных фронтов северо-восточного циклона в Алтайском крае идут дожди. Так, 1 октября осадки ожидают местами в предгорьях. А в целом с 1 по 3 октября в регионе днем столбики термометра покажут +6...+15 градусов, погода будет преимущественно без осадков, утром возможен туман.