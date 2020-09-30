В Барнауле пропал 14-летний подросток

Фото: Инцидент Барнаул

В Барнауле 29 сентября пропал 14-летний подросток. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", в 20:00 мальчик вышел из дома по адресу Фомина, 70, и не вернулся.

Особые приметы: на вид 15 лет, рост около 166 см, плотного телосложения, серо-зеленые глаза, светлые волосы, короткая стрижка. Был одет в черную куртку-парку, красную олимпийку, темно-синие штаны и кроссовки, на голове светло-серая шапка.

Всем, кто знает местонахождение пропавшего подростка, либо видел его, просьба сообщить в службу спасения телефону 112 или в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" по номеру 8-800-700-54-52.

Как ранее сообщил amic.ru, 11 сентября на рыболовной базе "Остров Тихий" в селе Сростки Бийского района пропал 48-летний мужчина.