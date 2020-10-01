Застрелил, упаковал и утопил. Что говорят в селе, где из-за долгов убили бизнесмена

Жуткая новость облетела Алтайский край 1 августа: в реке Чарыш нашли труп мужчины, завернутый в сетку-рабицу с прицепленным грузом. Погибшим оказался 39-летний Сергей – бизнесмен из Шипуново. Уже через несколько дней в краевом Следкоме отчитались: убийство, "совершенное в условиях неочевидности", удалось раскрыть быстро.

Подозреваемый – 36-летний Владимир, хороший знакомый Сергея – когда-то назанимал у убитого миллионы рублей на свой бизнес. Мужчина во всем сознался и рассказал, что на преступление пошел от отчаяния: не знал, как возвращать огромный долг.

Но Лилия, вдова Сергея, в это не верит. По ее словам, к моменту убийства долг остался совсем небольшим – полтора миллиона рублей. А из машины убитого пропала крупная сумма денег: возможно, несколько миллионов рублей, уверяет женщина. К тому же Лилия сомневается, что подозреваемый смог упаковать тело 150-килограммового мужчины в одиночку.

Корреспонденты amic.ru Саша Соколов и Вячеслав Мельников съездили в Шипуново и выяснили, где именно произошло убийство, как полицейские вышли на Владимира и почему родственники жертвы сомневаются, что подозреваемый все сделал один.

"Закрытая машина, а Сережи рядом нет"

В прихожей небольшого домика на окраине Шипуново, где нас встречает Лилия, – траурный портрет ее мужа Сергея и несколько свечек. На стене – красивые резные картины из дерева. На вопрос, откуда они, женщина без стеснения отвечает – с зоны. Правда, сам Сергей, по ее словам, в тюрьме не сидел. Картины, мол, – подарок от знакомых.

Муж занимался бизнесом, рассказывает Лилия: перекупал и перепродавал сельхозпродукцию. А еще был ростовщиком: давал деньги в долг под проценты. Те, кому банки отказывали в кредитах, могли прийти к Сергею и занять денег у него. Клиентов было немало: деньги предприниматель одалживал под вдвое меньшие проценты, чем в кредитных организациях.

Лилия садится на кресло рядом с фотографией, а мы – на диванчик напротив. С портрета на нас смотрит крупный и улыбающийся мужчина. Вспоминая роковой вечер 26 июля, вдова постоянно показывает рукой на фотографию, когда речь заходит о Сергее. Кажется, Лилия все еще чувствует его рядом с собой. И у нас возникает ощущение, что он тоже участвует в разговоре.

"Он почти весь день был дома. Только в магазин ездил. А вечером хотел поехать на свою производственную базу, где хранится сельхозтехника. По делам. В 16 часов Сергей уехал. На связь после этого он уже не выходил. И ночевать домой в тот вечер он не вернулся. За наши 19 лет брака это большая редкость. Телефон был отключен. Решила: ладно, ночь пережду", – рассказывает Лилия.

Но и в понедельник, 27 июля, телефон Сергея был отключен. Утром Лилия поехала на работу: на сельхозбазу, которая находится неподалеку от Шипуново, по другую сторону федеральной трассы. Говорит: там, на дороге, ее сердце и екнуло.

"Переезжая трассу, я опешила: на обочине стояла машина мужа, белая Toyota Hilux. Закрытая. Внутри – идеальный порядок. А Сережи нигде рядом нет. Я ему давай снова на телефон звонить – отключен. Вот тогда я и поехала уже в полицию, писать заявление", – Лилия замолчала, задумалась. И тяжело выдохнула – чтобы не расплакаться.

Пять дней Сергея искали полицейские, родственники, друзья и односельчане. Они прочесывали окрестности Шипуново, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. В поисках участвовал и его 14-летний сын Иван. Вдова с дрожью в голосе добавляет: "Мы уже внутри понимали, что Сергей, скорее всего, мертв. И молились: только бы Иван первым на него не наткнулся".

В правоохранительных органах Лилии говорили: скорее всего, по каким-то причинам Сергей сбежал, раз бросил машину прямо на трассе.

Всплыл случайно

Нашли Сергея 1 августа. Можно сказать, абсолютно случайно. В районе села Белоглазово (больше 30 км от Шипуново) местные рыбаки увидели в Чарыше тело, завернутое в автомобильный тент и обмотанное сеткой-рабицей. Труп с трудом вытащили на берег: кто-то прицепил к рабице тяжелые автомобильные детали. Очевидно, убийца рассчитывал, что тело не найдут никогда. Но оно каким-то образом выплыло на мель.

Лилии полицейские о находке даже не сообщили. О том, что Сергея обнаружили, она узнала по стечению обстоятельств. Как нашли тело, женщина без слез рассказывать не может:

"Чтобы перевезти тело, полицейские искали в Шипуново машину. Позвонили в администрацию, но там катафалк оказался сломан. Тогда начали искать среди частных ритуальщиков – у них почти у каждого есть "Газель". Тот, к кому обратились в итоге, – двоюродный брат Сергея. Он мне и позвонил: "Лиль, похоже, Серегу нашли, надо ехать". Из полиции мне перезвонили, только когда я уже к Чарышу подъезжала. Сказали, что нечего мне там делать. Дальше все как в тумане: это было очень страшно".

Мужа она опознала сразу: из-за плотного тента тело в воде почти не повредилось. В районе левой лопатки Сергея полицейские обнаружили гематомы и следы от выстрела дробью.

Искать убийцу по горячим следам в Шипуново приехали следователи из Барнаула. Через несколько дней после того как нашли Сергея, по подозрению в убийстве задержали местного фермера Владимира. Он полностью признал свою вину, а на следственном эксперименте рассказал и показал, как именно убил Сергея и упаковал его тело. Сейчас ему предъявлено обвинение по части первой 105 статьи УК РФ ("Убийство").

Но от чистосердечного признания Лилии не легче: она возмущена, что одной статьей следователи и ограничились. По ее словам, Владимир точно недоговаривает, ведь в деле осталось много странных и необъясненных моментов.

Хладнокровное и спланированное убийство

Подозреваемого выдали камеры наружного наблюдения, установленные возле производственной базы, где произошло убийство. На записи, которую изучает следствие, видно, как белая Toyota Hilux подъезжает к шлагбауму, и из него выходит крупный мужчина. Возле трансформаторной будки неподалеку его уже поджидал Владимир. Как только Сергей заходит на территорию, из кустов раздается выстрел. Сделав несколько шагов, Сергей падает замертво. Затем из-за будки к нему выбегает Владимир. Он так спешил и нервничал, что даже запнулся о доску и упал сам.

То, как подозреваемый хладнокровно упаковывал тело в сетку-рабицу, на камеры не попало. Зато стало ясно, что это была не первая попытка Владимира выследить жертву. Судя по записям, он сидел за будкой и выжидал Сергея два дня, подстелив для удобства коврик из пенопласта.

На следственном эксперименте Владимир показал, как стрелял в Сергея и упаковывал тело. Правда, некоторые подробности он упустил. Например, сказал, что забыл, куда выкинул ружье и ключи от автомобиля Сергея. А потому оружие, из которого он стрелял, так и не обнаружили.

Но Лилия уверена, что мужчина намеренно запутывает следствие и выгораживает других людей, которые могут быть причастны к преступлению. Хотя бы потому, что Сергей был около 190 см ростом и весил больше 150 кг. Владимир при этом небольшого роста и имеет проблемы со здоровьем. Аккуратно упаковать труп такого крупного мужчины в одиночку он бы никак не смог, уверена вдова.

На то, что он на самом деле мог быть не один, указывают и записи видеокамеры: на них видно, как после убийства к производственной базе подъехала еще одна машина. 70-летний отец Владимира (тоже Владимир) привозил на место преступления какие-то инструменты и заносил их на базу. Подозреваемый же уверял следствие, что отец приехал, когда тело было уже упаковано. По делу Владимир-старший проходит только как свидетель.

Чтобы доказать свою правоту, женщина отвезла нас на место преступления. Чтобы мы наглядно убедились, каким хитрым, сложным и трудновыполнимым был план убийства.

"Вывез труп белым днем"

Не больше 10 минут через все Шипуново – и мы перед тем самым шлагбаумом. Справа – трансформаторная будка, за которой сидел Сергей. Находиться здесь по понятным причинам очень неприятно.

Лилия пояснила, что изначально производственная база принадлежала Владимиру. Но когда он не смог расплатиться по долгам, ее полноправным владельцем стал Сергей. Так они сами договорились: ростовщик забрал имущество в счет долга.

"Вот сюда Сережа и упал", – показала нам Лилия на колею возле шлагбаума.

"Владимир следователям рассказал, что прямо на этом месте и упаковывал тело. Но я не верю. Здесь с дороги все прекрасно просматривается. Кто бы стал так подставляться? А у Вовы из машины изъяли трос и крюк, который был весь в крови. Я уверена, что он его оттащил в гараж и там уже заворачивал", – рассуждает Лилия и ведет нас к гаражу.

На входе нас облаял пес Захар. Собака – единственный свидетель того, как именно все происходило. "Эх, если бы ты говорить умел", – вздыхает вдова. Правда, основные моменты этой страшной истории она и так знает: со слов следователей.

Владимир заранее приобрел автомобильный тент и рабицу, а остальные средства для упаковки нашел прямо на базе, рассказали женщине полицейские. Внутрь свертка он положил заранее распиленную рессору от грузовика, а сверху на рабицу прикрепил несколько тяжелых автомобильных деталей.

"Вот отсюда он куски отрезал, чтобы рабицу скрепить", – показывает Лилия на большой моток проволоки, который валяется тут же, неподалеку.

Упакованное (150-килограммовое) тело он затащил (каким-то образом) в ковш трактора, стоявшего в гараже. Затем он погрузил труп в ЗИЛ, а уже на грузовике, прикрыв Сергея тентом, поехал на Чарыш. Лилия рассказала, что на записях дорожных камер видно: труп к реке он вывозил "белым днем".

Чарыш Владимир выбрал не случайно. По словам Лилии, в тех местах, где нашли тело Сергея, у подозреваемого были свои поля. Кроме того, он часто там рыбачил и охотился. У мужчины было несколько зарегистрированных ружей. Но следователи установили, что роковой выстрел произвели из другого оружия.

Подробности преступления больше напоминают сюжет триллера. Но спланировать и исполнить убийство Владимиру, по его словам, никто не помогал.

"Гуляли на одних праздниках"

Говоря о подозреваемом, женщина теряется: будто она сама до сих пор не верит, что этот человек решился на убийство. Сергей и Владимир дружили семьями, часто собирались на праздниках одной большой компанией, рассказывает вдова. И тихо, сквозь зубы добавляет: "И вот так этот вхожий в наш дом человек… себя повел".

Мужчина тоже был предпринимателем: долгое время занимался перекупом мяса, а в 2016 году, когда бизнес "не пошел", решил податься в сельское хозяйство, пояснила женщина. А с Сергеем они стали партнерами. Вернее, Владимир воспользовался его услугами ростовщика, чтобы "раскрутиться".

"Вова уговорил моего Сергея стать компаньонами. У одного местного фермера была техника в кредите, за которую он не мог расплатиться. Сергей ее выкупил. Вова взял эту технику в аренду, занял у Сергея под проценты денег и начал сеяться. Мой муж сам сельским хозяйством никогда не занимался – только перекупом. Но доверился Владимиру и помог ему", – рассказывает Лилия.

Но раскрутиться у начинающего фермера, по словам вдовы, так и не получилось. Дела шли не очень, и с долгами он смог расплатиться только частично. А потому Владимир был вынужден вернуть Сергею всю арендованную технику.

Но Владимир нашел выход продолжить сельскохозяйственный бизнес. Семена и технику на следующую посевную он взял у компаний "Приоритет Сибирь Агро" и "АСМ-Алтай". Тоже в долг: рассчитаться он должен был будущим урожаем. И снова занял денег под проценты у Сергея. По словам Лилии, ее муж продолжал давать деньги в долг, потому что жалел знакомого, которому нужно кормить троих детей.

Так, один долг за другим, и накапала гигантская сумма: больше десяти миллионов, рассказала Лилия. И это только те займы, которые убитый выдавал под расписку. Чтобы это доказать, женщина достала из шкафа кипу расписок. Из них следует, что Владимир мог несколько раз за месяц одалживать сотни тысяч рублей.

По словам женщины, Владимир периодически занимал деньги не только на бизнес, но и просто на жизнь: например, чтобы заплатить ипотеку за дом. Возвращал он долги, говорит Лилия, очень неохотно. Потому Сергею и пришлось забрать ту самую производственную базу, чтобы не остаться в минусе. А с 2019 года он вообще перестал одалживать деньги товарищу.

Алиби и бесчеловечная наглость

Владимир начал вести себя странно практически сразу после пропажи Сергея, вспоминает Лилия.

"Подозрения начались на третий день. Володя приехал на ту же самую производственную базу. И стал вести себя так, будто она ему принадлежит. По словам сторожей, хотел поменять замки на дверях. Стал осматривать территорию и искать, что бы на металлолом сдать. Хотя эта база давно уже ему не принадлежит. Но Вова, видимо, решил, что он там теперь хозяин", – рассказывает вдова.

Один раз он даже присоединился к поискам, которые вели друзья и родственники Сергея.

"Ходил вместе с нами по кустам, издевался. Причем совершенно в другой стороне от места, где Сережу нашли. И еще приговаривал постоянно, что Серега что-то наверняка натворил и сбежал. Вот такая бесчеловечность", – с отвращением и злостью рассказывает Лилия.

В тот же момент, по словам женщины, Владимир стал чаще ездить в Барнаул. По возвращении из города мужчина расплачивался с сельчанами по старым долгам: отдавал им новые тысячные и пятитысячные купюры.

А долгов, говорит вдова, было немало, поскольку Владимир – заядлый карточный игрок. Лилия уверяет, что сама видела у знакомых скриншоты с проигрышами подозреваемого. Правда, нам она их так и не показала.

Лилия подозревает, что долги Владимир отдавал деньгами, которые были в машине Сергея. Она утверждает: муж всегда возил с собой крупные суммы: порой больше миллиона рублей. А в кармане у него всегда было около 20 тысяч рублей – на мелкие расходы. Ни в машине, ни в карманах у Сергея полицейские денег так и не нашли. Правда, были ли они вообще, теперь уже не получится ни подтвердить, ни опровергнуть.

Еще более бесчеловечной, говорит Лилия, выглядела попытка Владимира обеспечить себе алиби. Уже через час после убийства мужчина отправился на день рождения к друзьям.

По словам еще одного жителя Шипуново, Василия, который был на том празднике, Владимир вел себя очень странно.

"Всех приглашали в три часа. Владимир приехал в шесть. Один, без семьи. Хотя раньше на все праздники они приезжали все вместе, с детьми. У него тряслись руки, это все гости заметили. Он выпил практически залпом несколько рюмок. Постоянно отвлекался на телефонные звонки. И так же быстро уехал", – рассказал amic.ru Василий.

День рождения праздновали в беседке, на берегу реки. В это время там купался 14-летний сын Сергея. Владимир подошел к мальчику, поздоровался за руку и даже поинтересовался, как дела у отца. И все это для того, чтобы у всех возникло ощущение, будто Владимир в этот день никак не мог совершить преступление.

"Многие вздохнули с облегчением"

Правда, у жены Владимира – Елены – совсем другой взгляд на ситуацию. Она уверена в невиновности своего мужа. Даже при том, что он уже во всем сознался.

Дом в центре Шипуново, где живет семья Владимира, выглядит небедно. Только вот забора почему-то нет. На стенах в прихожей – счастливые семейные фото, где довольный Владимир обнимает жену и детей.

Сергей, по словам Елены, никогда не был честным человеком. Мол, в Шипуново его недолюбливали и даже боялись:

"Хорошего о нем ничего не говорят. Хорошо с людьми он не разговаривал. Мог орать, мог обзываться. Я даже слышала от людей, что он хотел наш дом забрать за долги. Так и говорил: "Сейчас съезжу на отдых, вернусь и чтобы Вова уже дом освободил". У него многие занимали, многие потом прогорали. Сергей отбирал у людей технику и продавал".

По ее словам, после пропажи Сергея многие, кто занимал у него деньги, возможно, "вздохнули с облегчением". При этом женщина уверена, что Владимир закрыл свои долги перед Сергеем полностью. И даже никаких полутора миллионов ее муж якобы уже не был должен – за эти деньги Сергей якобы и забрал у него производственную базу. Но она так и не смогла пояснить, почему тогда ее муж решился на убийство и за какие долги Сергей якобы хотел забрать себе дом.

Елена опровергла и пристрастие мужа к азартным играм. Вернее, сказала так: "Может, раньше Владимир где-то и играл, но это давно в прошлом".

Одно женщина знает наверняка – убийцей был явно не Владимир.

"Либо его подставили, либо он как-то оказался не в том месте. Не знаю. В то воскресенье он вел себя спокойно, обычно. Да, уезжал. Но не настолько, чтобы успеть такое убийство совершить. Я не верю", – убеждена Елена.

"Один бы он не смог"

Лилия тоже убеждена, но в другом: в убийстве участвовал кто-то еще. Ей трудно поверить, что Владимир в одиночку задумал и реализовал такой жестокий и сложный план:

"Убить человека, бросить его на производственной базе, съездить на речку выпить пару стопок, уехать обратно упаковывать тело. И ведь в 12 ночи он приехал к родственникам Сергея – выпить пива и дополнительно обеспечить алиби. Потом еще как-то увезти и сбросить тело в Чарыш, а машину отмыть и отогнать на трассу. И это все один человек сделал?"

Сейчас Владимир находится под следствием. А Лилия не может добиться от Шипуновского межрайонного следственного отдела хоть какой-то информации о том, как идет дело.

"Следствие нашу сторону слушать вообще не хочет. Вова им сказал, что один все сделал из-за долгов. Они эту версию и взяли за основу. А то, что он долг почти полностью выплатил, никого не интересует. Много тонкостей в этом деле. А разбираться в них никто не хочет", – в отчаянии рассказывает женщина.

Лилия уверена, что ложь Владимира вскрылась бы сразу, если бы следственный эксперимент провели по-другому:

"Владимир может говорить полицейским что угодно. Пусть ему просто весовку реальную дадут 150 кг, а он покажет, как ее упаковывает и в трактор грузит. Тогда и станет очевидно, что он врет".

В поисках правды женщина даже написала письмо главному следователю страны Александру Бастрыкину с просьбой расследовать это убийство. Она настаивает, что если в деле есть другие виновные, они обязательно должны быть найдены и наказаны. Справедливость, по ее словам, должна быть восстановлена, пусть Сергея это уже и не вернет.