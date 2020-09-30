Суд отклонил все жалобы главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове отказался рассматривать жалобы главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова на вердикт суда, согласно которому ему предстоит провести в изоляторе 10 суток. Административный арест назначили в качестве наказания за вождение без прав.

Примечательно, что ранее эта же инстанция отклонила еще три ходатайства чиновника. Будут ли новые попытки обжаловать приговор, пока неизвестно.

Отклоненные документы апеллируют к решению мирового судьи судебного участка Крутихинского района Анны Самоцкой. Она еще в июле, рассмотрев правонарушение, совершенное Вячеславом Новиковым, решила арестовать главу Октябрьского района Барнаула на 10 суток. Новикова тогда привлекли по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, лишенным прав").

Новиков к отбытию наказания так и не приступил, хотя решение суда вступило в силу сразу после оглашения. Дело в том, что чиновник находится на больничном в связи с реабилитацией после операции.

Стоит отметить, что уйти от административной ответственности в данном случае почти невозможно. Срок давности по совершенному чиновником правонарушению составляет два года, тогда как максимальное пребывание на больничном ограничено 10 месяцами (в исключительных случаях – 12).

Напомним, что Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее главу Октябрьского района Барнаула лишили водительских прав на 1 год 9 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Причиной стал отказ от прохождения медосвидетельствования.

Новиков объяснил, что был вынужден сесть за руль, так как почувствовал себя плохо и решил самостоятельно отправиться за медпомощью, но правоохранителей его доводы не убедили. Чиновника признали виновным и назначили в качестве наказания арест на 10 суток.