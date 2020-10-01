Песков прокомментировал возможное введение двухнедельных каникул по всей России

Власти регионов должны сами решать, отправлять ли школьников на внеплановые каникулы из-за риска распространения COVID-19, передают "Известия". Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым распространить "московские каникулы" на другие регионы.

Песков подчеркнул, что "не Кремль должен видеть необходимость в каникулах", а местное правительство, которое может принимать такие решения в рамках расширенных полномочий.

"Собянин человек решительный, принимает меры, Москва задает стандарты. Но каждому региону на месте виднее", – сказал пресс-секретарь.

Как ранее сообщил amic.ru, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении внеплановых продленных каникул. Учащиеся московских школ и иных средних образовательных учреждений уйдут на отдых с 5 до 18 октября для снижения роста заболеваемости COVID-19.