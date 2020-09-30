Глава Алтайского края записал видеообращение из больничной палаты

Губернатор обратился к жителям Алтайского края, записав ролик из больничной палаты. Запись опубликована на странице Виктора Томенко в Instagram.

В видеообращении глава региона рассказал о том, что ему по различным каналам пришли слова поддержки от тысяч людей, что очень помогает ему сохранять нужный настрой на скорейшее выздоровление. Он поблагодарил за это, подчеркнув, что добрые слова для него в очень важны.

"Самочувствие немного улучшается и это позволяет снова выйти на связь. Огромное спасибо всем вам за поддержку, которую вы выразили мне самыми разными и необычными способами, в том числе, и в Инстаграме, — подчеркнул Томенко. — Это очень мощная позитивная энергия!!! Искренне всем желаю здоровья, а тем, кто всё же заболел, как и я — скорейшего выздоровления! Берегите себя и своих близких".

Не обошел стороной губернатор и текущую обстановку в регионе. Он уточнил, что на этой неделе в Алтайском крае подготовили еще 500 коек для лечения больных коронавирусом и пневмонией, а в самое ближайшее время нарастят число коек еще на столько же.

В связи с нарастающим числом заболевших COVID-19 Виктор Томенко еще раз обратился с призывом соблюдать все меры профилактики, в том числе масочный режим и социальную дистанцию, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусной инфекцией.

О том, что губернатор болен COVID-19, стало известно во вторник, 22 сентября. Через неделю его госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом новый тест на COVID-19 у Томенко показал отрицательный результат.