Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии продлят еще на один год, пишет "Интерфакс".
Заморозка действует с 2014 года и ежегодно продлевается. Благодаря ей 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть, без формирования пенсионных накоплений. Это позволяет балансировать бюджет Пенсионного фонда – без такой поддержки для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из федерального бюджета.
Сейчас мораторий действует до 2022 года. Согласно проекту, внесенному в среду, 30 сентября, продление моратория позволит сэкономить в 2023 году почти 670 млрд рублей. На эту сумму предполагают уменьшить объем трансферта Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование.
В правительстве также заявили, что заморозка не уменьшает объем пенсионных прав граждан и не ущемляет их.
Комментарии
Предлагаю заморозку пенсий внести в Конституцию. В пункт, который идёт сразу после пункта об обнулении Путина.
Этих денег уже нет.. Разворовали наверняка а теперь следы заметают..
Есть предложение, отменить зряплаты всем чиновникам, начиная с путина.
Может все таки заморозить пенсионный фонд, а финансирование на его обеспечение перечислить на пенсии...
Реально зачем это не нужное звено ПФР между людьми и бюджетом и зачем тогда такая организация как казначейство?
какая заморозка накопительной части, в обнуленной конституции уже прописана солидарная пенсионная система
В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование
)))
основополагающий принцип солидарной пенсионной системы - сколько денег наотчисляли работающие поколения в пфр - столько и выплатили пенсионерам в рамках эффективного функционирования, ну за исключением накладных расходов )))
Госдуре все легко делать: захотели- так ,захотели -эдак, короче чудаки через букву М. Меняйте слово -Уукраина на слово - Россия в передачах и Вам будет понятно, что из себя представляет страна, где мы существуем.