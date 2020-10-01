Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии продлят еще на один год, пишет "Интерфакс".

Заморозка действует с 2014 года и ежегодно продлевается. Благодаря ей 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть, без формирования пенсионных накоплений. Это позволяет балансировать бюджет Пенсионного фонда – без такой поддержки для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из федерального бюджета.

Сейчас мораторий действует до 2022 года. Согласно проекту, внесенному в среду, 30 сентября, продление моратория позволит сэкономить в 2023 году почти 670 млрд рублей. На эту сумму предполагают уменьшить объем трансферта Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование.

В правительстве также заявили, что заморозка не уменьшает объем пенсионных прав граждан и не ущемляет их.