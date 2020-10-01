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Новости

Депутат Госдумы проверил, как бесплатно кормят алтайских школьников

, ИА "Амител"
Даниил Бессарабов считает, что возникшие на начальном этапе проблемы уже решены
Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru

Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов посетил несколько школ региона, в том числе и в отдаленных от Барнаула районах, чтобы проверить организацию бесплатного питания учеников начальных классов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, парламентарий остался удовлетворен результатами проверки.

"В Алтайском крае работа проведена достойно, – заявил Бессарабов. – Конечно, на первом этапе проблем было достаточно, но они решены".

Вместе с тем народный избранник уточнил, что необходимо продолжить работу по улучшению условий в школьных столовых.

"Работа по организации бесплатного питания в школах должна быть продолжена, – уточнил депутат Госдумы. – Впереди полная замена оборудования в школьных столовых, подготовка квалифицированных кадров для работы в пищеблоках".

Ранее amic.ru писал, что Даниил Бессарабов обсудил организацию бесплатного питания в школах региона с главой рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадием Онищенко.

После резкой критики этого процесса со стороны Онищенко его коллега по Государственной думе решил рассказать, как дела обстоят на самом деле.

Парламентарий констатировал, что власти региона проделали огромную работу, чтобы реализовать закон о бесплатном горячем питании. Для этого даже дополнительно выделили 125 млн рублей из регионального бюджета.

Бессарабов уточнил, что совместно с Онищенко продолжит добиваться "обновления оборудования, внедрения новых технологий, подготовки кадров и качественного питания по всей стране".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.10.2020 09:51
Гость

Мальчик Даня дяде Гене поведал историю, что все в школах хорошо с питанием. Моя дочь в начальной школе вообще не кушала в столовой, т.к. еду, которую там давали, употреблять не возможно было.

1.10.2020 10:36
- гость -

Мажорика в думу отправили интересы трудящихся Алтайского края защищать
А он жуликов, которые на детях промышляют, отмазывает

1.10.2020 10:41
- гость -

проблема будет решена, когда закроют к керам этот комбинат псевдошкольнго питания и начнут готовить в столовых в школах натуральную горячую пищу.

1.10.2020 10:43
- гость -

Парламентарий констатировал, что власти региона проделали огромную работу, чтобы реализовать закон о бесплатном горячем питании.

это какую?)) купили еще два рыдвана, чтобы развозить несьедобную холодную бурду по школам?))

1.10.2020 10:44
- гость -

вопрос потомственному прокурору:
когда га сайте минобразования АК вывесят утвержденное роспотребнадзором меню для школьников?

1.10.2020 10:48
- гость -

Кому принадлежит этот комбинат? Откуда дует ветер?

1.10.2020 11:03
- гость -

Бессараб бы сам попитался этими завтраками, а не элитным стейком в гордуме за 30р для избранников

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