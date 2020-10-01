Депутат Госдумы проверил, как бесплатно кормят алтайских школьников

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов посетил несколько школ региона, в том числе и в отдаленных от Барнаула районах, чтобы проверить организацию бесплатного питания учеников начальных классов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, парламентарий остался удовлетворен результатами проверки.

"В Алтайском крае работа проведена достойно, – заявил Бессарабов. – Конечно, на первом этапе проблем было достаточно, но они решены".

Вместе с тем народный избранник уточнил, что необходимо продолжить работу по улучшению условий в школьных столовых.

"Работа по организации бесплатного питания в школах должна быть продолжена, – уточнил депутат Госдумы. – Впереди полная замена оборудования в школьных столовых, подготовка квалифицированных кадров для работы в пищеблоках".

Ранее amic.ru писал, что Даниил Бессарабов обсудил организацию бесплатного питания в школах региона с главой рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадием Онищенко.

После резкой критики этого процесса со стороны Онищенко его коллега по Государственной думе решил рассказать, как дела обстоят на самом деле.

Парламентарий констатировал, что власти региона проделали огромную работу, чтобы реализовать закон о бесплатном горячем питании. Для этого даже дополнительно выделили 125 млн рублей из регионального бюджета.

Бессарабов уточнил, что совместно с Онищенко продолжит добиваться "обновления оборудования, внедрения новых технологий, подготовки кадров и качественного питания по всей стране".