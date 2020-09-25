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Новости

Бессарабов рассказал Онищенко о "реальной картине" в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Депутаты обсудили ситуацию с организацией школьного питания
Фото: instagram.com/bessarabovdv

Фото: instagram.com/bessarabovdv

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов обсудил организацию бесплатного питания в школах региона с главой рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадием Онищенко.

После резкой критики этого процесса со стороны Онищенко, его коллега по Государственной думе решил рассказать, как дела обстоят на самом деле.

"Рассказал о реальной̆ картине в крае. Кроме того, пригласил его к нам, на Алтай̆, чтобы он сам убедился в том, что каждый̆ ученик начальных классов в Алтайском крае получает бесплатное качественное горячее питание", — поделился некоторыми аспектами беседы Бессарабов на своей странице в Instagram.

По его словам, он лично посещал многие школы, где смотрел ассортимент, меню и общался с родителями учеников и самими школьниками.

"Все были довольны и высказывали слова благодарности поварам, — подчеркнул народный избранник. — Конечно, были трудности. Но они оперативно устранялись".

Парламентарий констатировал, что власти региона проделали огромную работу, чтобы реализовать закон о бесплатном горячем питании. Для этого даже дополнительно выделили 125 млн рублей из регионального бюджета.

Бессарабов уточнил, что совместно с Онищенко продолжит добиваться "обновления оборудования, внедрения новых технологий, подготовки кадров и качественного питания по всей̆ стране".

Ранее amic.ru писал, что Геннадий Онищенко жестко раскритиковал организацию детского питания в Алтайском крае. В числе претензий были жалобы родителей на отсутствие в меню детей мяса и "полный износ оборудования в 700 из 1025 школ".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.09.2020 21:20
Kertis

По его словам, он лично посещал многие школы, где смотрел ассортимент, меню и общался с родителями учеников и самими школьниками.
"Все были довольны и высказывали слова благодарности поварам, — подчеркнул народный избранник.

Для таких встреч готовятся специальные блюда, а стоит нагрянуть внезапно, "народный избранник" узнает истинное, повседневное меню.

25.09.2020 21:34
Пионер

Кормить Даниилку реальными завтраками. Регулярно.

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