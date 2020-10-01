Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре-декабре 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.

В документе говорится, что в этот период в армию призовут 128 тысяч россиян от 18 до 27 лет. Для сравнения: в прошлый осенний призыв на военную службу отправили 132 тысячи человек, а весной 2020 года – 135 тысяч.

Известно, что мероприятия по отбору и отправке новобранцев в армию будут проходить с соблюдением санитарных требований.

Ранее стало известно о том, что с 1 октября зарплаты российских военных и силовиков вырастут на 3%. Прибавка ожидает тех, кто проходит службу по контракту или призыву, имеет специальные звания, бойцов национальной гвардии, а также сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.