Четверг, 1 Октябрь, 14:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,78
€ 92,43
10°


1176286 +0
Обь
149см +24

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Эксперт рассказал, как выявить слежку сайта за пользователем

, ИА "Амител"
Веб-страница сама об этом предупредит
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В последнее время посетители многих сайтов все чаще стали встречать уведомление об использовании файлов cookie – именно с их помощью разработчики и собирают сведения о пользователях. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

"Благодаря согласию пользователя на использование cookie разработчикам становится доступна различная статистика, например, сколько времени человек провел на сайте, какой товар или текст на сайте привлек его внимание, по каким гиперссылкам он попал на сайт, сделал ли покупки", – пояснил специалист.

Тимофеев добавил, что эти данные девелоперы используют для оценки эффективности работы веб-сайта и дальнейшего его улучшения и монетизации.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев опроверг популярный миф о безопасности кнопочных телефонов. Эксперт отметил, что такие девайсы ничем не отличаются от смартфонов.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
13:54
Настасья Самбурская в майке на голое тело предстала в образе Лары Крофт 3
13:41
В Бийске водителя автобуса лишили прав за зажатую дверями пенсионерку 1
13:28
Навальный убежден, что за его отравлением стоит Путин 17
13:15
Алтайской прокуратуре не понравилось, как содержат заключенных в колонии 5
13:03
Эксперт рассказал, как выявить слежку сайта за пользователем 0
12:52
В Барнауле взорвался дорогой внедорожник 9
12:39
Рэпер Баста похудел на 16 килограммов 3
12:25
Изоляция продолжается. Что изменили в "ковидном" указе губернатора Алтайского края? 7
12:13
Житель Алтайского края украл удобрения и гербициды на миллион рублей 0
12:01
Российские самолеты-амфибии напугали жителей Турции 14
11:46
Еще девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 8
11:40
СГК: отопление дали по всему Барнаулу 2
11:27
Алтайские санатории и гостиницы продали путевок с кешбэком на 45 млн рублей 0
11:13
Коронавирус оказался смертоноснее испанского гриппа 6
11:01
Многодетная семья в Барнауле лишилась пособия из-за технической ошибки 13
10:47
Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала о самочувствии после вакцины от COVID 8
10:32
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 3
10:16
Алтай назвали рекордсменом по росту турпотока 1
10:01
Создатели квеста "Взаперти" предлагают уникальную серию игр на день рождения 0
10:00
"Удаленка" и самоизоляция. Что изменили в ковидном указе в Алтайском крае 13
09:55
Браконьер выловил крокодила из реки в Алтайском крае 12
09:40
Вирусолог раскрыл главную ошибку заболевших COVID-19 15
09:26
Депутат Госдумы проверил, как бесплатно кормят алтайских школьников 16
09:14
В мессенджере Telegram появились комментарии 1
09:03
В Республике Алтай зафиксировали 84 новых случая коронавируса 2
08:50
В Алтайском крае перекрыли участок Чуйского тракта 0
08:39
Мясников назвал симптомы ковида, требующие обращения к врачу 8
08:27
Застрелил, упаковал и утопил. Что говорят в селе, где из-за долгов убили бизнесмена 19
08:14
В России предложили еще на год заморозить накопительную часть пенсий 12
08:01
Когда осенние каникулы в школе в 2020 году и сколько они продлятся 1
07:50
Суд признал Настю Ивлееву виновной в нарушении закона "О рекламе" 3
07:35
Карабахская война. Архивные фото вооруженного конфликта в Закавказье 8
07:19
Сотрудницу мэрии Белокурихи осудят за завышение зарплаты 1
07:03
Утепляемся. Синоптики рассказали, когда в Барнауле выпадет снег 8
06:48
Песков прокомментировал возможное введение двухнедельных каникул по всей России 12
06:33
Домашние и смешные. Объявлены финалисты конкурса на самого веселого питомца 0
06:17
Мультфильмы Netflix запретили показывать детям в России из-за пропаганды ЛГБТ 36
06:02
Небольшие дожди и ветер до 15 м/c. О погоде в Алтайском крае 1 октября 0
23:40
Такой день. Видеообращение Виктора Томенко и самый культурный город Алтайского края 0
23:25
Умер детский писатель и автор "Фунтика" Валерий Шульжик 0
23:04
15-летний бийчанин наворовал более чем на 100 тысяч рублей 3
22:44
Четыре человека пострадали в двух ДТП с мотоциклами в Барнауле 0
22:26
Эксперт ожидает зимний наплыв туристов в Алтайский край 2
22:06
В Роспотребнадзоре не исключили введение дополнительных ограничений из-за COVID-19 0
21:47
В Алтайском крае директора ЧОП оштрафовали за наем двух бывших полицейских 0
21:23
В Росгидромете назвали сроки окончания магнитной бури на Земле 0
21:05
Строкова: запрет на вывоз необработанной древесины защитит алтайские леса 6
20:46
Пропавшего в Барнауле подростка нашли живым 0
20:28
Бессмысленная наценка. Производители пива выступили против маркировки алкоголя 0
20:04
Глава Алтайского края записал видеообращение из больничной палаты 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.