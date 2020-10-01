В последнее время посетители многих сайтов все чаще стали встречать уведомление об использовании файлов cookie – именно с их помощью разработчики и собирают сведения о пользователях. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

"Благодаря согласию пользователя на использование cookie разработчикам становится доступна различная статистика, например, сколько времени человек провел на сайте, какой товар или текст на сайте привлек его внимание, по каким гиперссылкам он попал на сайт, сделал ли покупки", – пояснил специалист.

Тимофеев добавил, что эти данные девелоперы используют для оценки эффективности работы веб-сайта и дальнейшего его улучшения и монетизации.

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