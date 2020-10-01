Депутаты единогласно выбрали новых почетных граждан Алтайского края

30 сентября депутаты Алтайского Заксобрания в ходе опросного голосования единогласно поддержали две кандидатуры на присвоение звания "Почетный гражданин Алтайского края". Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Почетными гражданами региона стали организатор женского движения в Алтайском крае Надежда Ремнева и заслуженный работник культуры РСФСР, основатель оркестра русских народных инструментов и первой детской школы искусств в крае Валентин Власов.

Галерея почетных граждан была открыта в Парламентском центре в марте 2014 года. На тот момент в крае было 28 почетных граждан. На сегодняшний день в галерее уже 42 портрета.

Ежегодно депутаты утверждают кандидатуры только двух человек. Звание присваивается за особо выдающиеся заслуги перед Алтайским краем, связанные с развитием региона.

Надежда Ремнева более 30 лет возглавляет краевой Совет женщин, с 2003 года является председателем Общественной женской палаты при губернаторе Алтайского края. Она – координатор женского движения в Сибирском федеральном округе. Выступала соавтором ряда краевых социально значимых программ: "Семья. Женщины. Дети", "Здоровый образ жизни", "Дети Алтая", "Демографическое развитие Алтайского края на 2009-2015 годы".

Также Ремнева была одним из авторов программы гендерного развития СФО, создателем общественной организации "Ассоциация женщин Сибири".

Валентин Власов известен как первый создатель школы искусств. Переехав на Алтай после службы в армии в конце 1950-х годов, он стал учителем музыки и пения в школах Тюменцево. По его инициативе в районе была создана детская музыкальная школа. Власов стал ее преподавателем и директором.

Он первым в регионе решил расширить музыкальную школу до школы искусств, в которой бы дети обучались не только музыке, но и хореографии, и художественному мастерству. До 82 лет он работал с детьми и коллегами – оставался педагогом и музыкантом. Созданный им в 1961 году оркестр русских народных инструментов работает и сегодня.