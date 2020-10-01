Алтайские предприниматели не хотят видеть Андрея Осипова бизнес-омбудсменом

Представители крупных бизнес-сообществ Алтайского края не готовы видеть Андрея Осипова в роли уполномоченного по правам предпринимателей в регионе. Об этом они уже уведомили краевое правительство.

Как сообщает "Политсибру", бизнес-объединениям поступило письмо, подписанное вице-губернатором Виталием Снесарем. В нем предпринимателей просили выразить мнение по поводу кандидатуры Осипова на должность бизнес-омбудсмена. В ответ представители предпринимательской сферы написали, что поддержать назначение не могут. Бизнесмены аргументируют это тем, что депутат АКЗС совершенно не известен им в качестве защитника предпринимательских интересов, при этом признавая его заслуги в страховой деятельности и парламентской работе.

По мнению предпринимателей, пост должен занять человек, имеющий авторитет общественного деятеля, вышедший из бизнес-среды.

Известно, что письмо подписали руководители Алтайского союза предпринимателей, алтайских отделений "Опоры России" и "Деловой России", Союза крестьянских (фермерских) формирований, Союза ремесленников, Союза рекламистов и Союза риелторов Барнаула и Алтайского края.

Как уже сообщал amic.ru, нынешний бизнес-омбудсмен Павел Нестеров предупредил губернатора о добровольном сложении полномочий. Они действуют до 29 октября 2020 года.