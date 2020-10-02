Более 1600 вакансий представлено для молодых специалистов в Алтайском крае

Список вакансий для молодых специалистов обновили на Интерактивном портале по труду и занятости населения в Алтайском крае. Сейчас здесь представлено более 1600 предложений от разных работодателей, пишет официальный сайт региона.

Например, пять хозяйств края предлагают работу агронома, в одиннадцати свободна должность ветеринарного врача. Традиционно много предложений для педагогов (воспитателей и преподавателей), а также медицинских работников (врачей разных профилей, акушерок, медицинских сестер, фельдшеров).

Работодатели обещают будущим сотрудникам социальный пакет и различные льготы, пишет официальный сайт региона.