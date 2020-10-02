Более 1600 вакансий представлено для молодых специалистов в Алтайском крае

Список вакансий для молодых специалистов обновили на Интерактивном портале по труду и занятости населения в Алтайском крае. Сейчас здесь представлено более 1600 предложений от разных работодателей, пишет официальный сайт региона.
Например, пять хозяйств края предлагают работу агронома, в одиннадцати свободна должность ветеринарного врача. Традиционно много предложений для педагогов (воспитателей и преподавателей), а также медицинских работников (врачей разных профилей, акушерок, медицинских сестер, фельдшеров).
Работодатели обещают будущим сотрудникам социальный пакет и различные льготы, пишет официальный сайт региона.
Комментарии
Дворники и санитарки?
а ЗП у вакансий какая, на снимать жильё, на одежу, на нормальную еду, на медицину, на отдых хватит или придётся что-то одно выбирать?
А еще много вакансий только для того что-бы их было много.
Мясо, лучше после учебы у мамки с папкой на шее сидеть и скулить, что зп маленькая на все хотелки не хватает. Короче поступить как ты.
2.10.2020 10:25
- гость -
лучше после учебы у мамки с папкой на шее сидеть и скулить, что зп маленькая на все хотелки не хватает.
Я так понимаю под термином "хотелки" ты чёто лишнее , для жирной жизни имеешь ввиду?
Дак напиши тогда, чё тут лишнее то : "снимать жильё, на одежу, на нормальную еду, на медицину, на отдых" - это самый минимум, или расчёт , что кто то перебъётся и поживёт на улице, или может голый ходить будет а может травой с газона пообедает или как заболеет - помолится, и отдых зачем, да, поспал и хватит да?