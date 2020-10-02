Отдых в санаториях Алтайского края оказался самым дорогим в России

Путевки в санатории Алтайского края оказались самыми дорогими в России. Исследование цен на октябрь опубликовал сайт санатории-россии.рф.

Согласно аналитике, стоимость путевок в санаторные учреждения региона установилась на уровне 4500 рублей за сутки. Второе место со стоимостью 3500 рублей заняли сразу два субъекта страны – Сахалинская область и Карелия. На третьем месте находятся Башкортостан, Санкт-Петербург и Республика Адыгея – там за сутки нахождения постоялец отдаст 3400 рублей.

Самые бюджетные путевки можно приобрести в Забайкальском крае (1500 рублей/сутки), Орловской (1600), а также в Брянской, Липецкой и Смоленской областях (1700).

Как ранее сообщил amic.ru, правительство РФ продлило и изменило программу кешбэка для туристов. Теперь программа действует до 10 января и не содержит минимальной планки стоимости туруслуг для компенсации.