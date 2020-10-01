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Новости

Правительство продлило и изменило программу кешбэка для российских туристов

, ИА "Амител"
Теперь минимальная стоимость услуг не ограничена
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях в программу туристического кешбэка, сообщает РИА "Новости".

Помимо продления срока действия до 10 января 2021 года, обновленная программа не содержит минимальной планки стоимости туруслуг, при достижении которой часть денег возвращается. Ранее она была на уровне 25 тысяч рублей.

"Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы, – уточнили в Кабмине. – Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом".

Отдыхающие при соблюдении условий получения компенсации, в том числе оплаты услуг картой "Мир", смогут вернуть до 20% от стоимости услуг туроператоров и гостиниц, но не более 20 тысяч рублей.

Ранее amic.ru писал, что Республика Алтай вошла в программу стимулирования доступных внутренних туристических поездок внутри страны в 2020 году. Получали туристы кешбэк и за поездки в Алтайский край. Так, 15 алтайских гостиниц и санаториев, которые участвовали в программе по возврату кешбэка, продали путевки на 45 млн рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.10.2020 15:01
- гость -

Продолжаем отдыхать и развлекаться.

1.10.2020 15:05
- гость -

Да даром не поеду. Даже если еще и доплатят.

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