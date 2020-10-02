Прокуратура проверит информацию о женщине, которая выкинула кошку во Власихе

Прокуратура Алтайского края организовала проверку после публикации о женщине, которая на прогулке с детьми выбросила на улицу кошку с котятами. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"По результатам указанной проверки будет дана оценка действиям неустановленной женщины по ч.2 ст. 245 УК РФ — жестокое обращение с животным, совершенное в присутствии малолетнего, а также в отношении нескольких животных", — говорится в сообщении.

Напомним, что сообщения о случившемся появились в социальных сетях. На первом опубликованном видео видно, как женщина с ребенком выбрасывают и прогоняют кошку, а на втором видео, которое появилось позднее, по словам очевидцев, выброшенных животных загрызли бродячие собаки.