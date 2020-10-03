Посетителей торгового центра эвакуировали в Барнауле

Подписчики сообщества "Barnaul22" рассказали об эвакуации посетителей из ТЦ "БУМ".

"В ТЦ "Бум" на Попова эвакуировали посетителей. Всех попросили выйти на улицу. По громкой связи сообщили, что магазин закрывается по техническим причинам", — говорится в сообщении очевидцев.

Что стало поводом для эвакуации людей, неизвестно. Подробности инцидента уточняются.

Ранее amic.ru писал о том, что клиентов кафе TOFU на проспекте Ленина в Барнауле эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации. Информация о задымлении поступила на пульт диспетчера в 12:45. Однако еще до прибытия первого подразделения персоналу удалось потушить огонь собственными силами.