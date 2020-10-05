Виктор Томенко поздравил педагогов Алтайского края с Днем учителя

Губернатор Алтайского Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили учителей Алтайского края с профессиональным праздником. Они пожелали им здоровья, счастья и всего самого доброго.

"Дорогие учителя! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Эту дату с особым трепетом встречаете вы и все поколения ваших благодарных учеников. Каких бы высот в жизни человек ни достиг, в его душе всегда есть теплые чувства к педагогу, который помог поверить в себя, вовремя поддержал и научил преодолевать трудности", – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте краевого правительства.

Политики отметили, что профессия учителя по праву считается одной из самых сложных и ответственных, в которой не бывает случайных людей. "Учитель – это работа, в которой почти не бывает выходных, это призвание и образ жизни, требующие огромной самоотдачи", – говорят они.

Они добавили, что каждый учитель не только передает знания, но и развивает духовный мир учащихся, а также воспитывает будущих профессионалов.

"Уверены, что педагогический энтузиазм, мастерство, а также серьезная государственная поддержка сферы образования помогут вам и вашим ученикам добиваться самых высоких результатов! Желаем вам здоровья, счастья и всего самого доброго!" – сказали политики.

Ранее барнаульских педагогов с праздником поздравил мэр Вячеслав Франк.

Напомним, что День учителя в России с 1994 года отмечают 5 октября.