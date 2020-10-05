В Барнауле на мосту перевернулся прицеп с огромным квадроциклом

Фото: "Инцидент Барнаул"

Утром 5 октября на Новом мосту через Обь перевернулся прицеп с квадроциклом, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Из-за опрокидывания мотовездехода "Шерп" на въезде в город образовалась большая пробка. Обстоятельства ДТП на данный момент уточняются, на месте работают сотрудники полиции.

Как ранее сообщил amic.ru, в ночь на 3 октября в Барнауле на регулируемом пешеходном переходе сбили женщину. ДТП произошло в 00:40 на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна.

20-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Verossa, наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую доставили в реанимацию.