Барнаульский водитель перевернулся на автомобиле, бросил машину и сбежал

Ранним утром 5 октября в Барнауле на улице Трактовой перевернулся Renault Logan, сообщили amic.ru в отделе пропаганды ГИБДД Барнаула.
По предварительным данным, инцидент произошел около 4:00. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, бросив свое транспортное средство. Сейчас местонахождение автомобилиста неизвестно.
Отдел пропаганды ГИБДД Барнаула просит всех очевидцев происшествия обращаться с информацией по телефонам 391-090 и 393-605.
Как ранее сообщил amic.ru, утром 5 октября на Новом мосту через Обь перевернулся прицеп с квадроциклом. Из-за опрокидывания мотовездехода "Шерп" на въезде в город образовалась большая пробка.
Комментарии
водитель скрылся с места происшествия, бросив свое транспортное средство
наверное молодой мужчина с темными волосами, хозяин машины теперь его разыскивает
да не факт, если в 4 ночи произошло, может человек спать пошел домой, че ему возле этой железки торчать? утро вечера мудренее....вызовет эвакуатор да оттартует куда надо.
А как можно перевернуть автомобиль? столкнулся с препятствием или каскадер высшего класса?
еще и ВУ могут лишить за оставление места дтп
Протрезвеет найдется
Как промилле упадут, напишется заявление об угоне)
Сам перевернул,сам ушел.Свое авто.Чего его искать.И знал бы где он и кто ,в жизни бы не помог им.Очевидцев они ищут...
утро вечера мудренее
утром промилле упадут, вызовет эвакуатор