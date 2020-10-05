Барнаульский водитель перевернулся на автомобиле, бросил машину и сбежал

Ранним утром 5 октября в Барнауле на улице Трактовой перевернулся Renault Logan, сообщили amic.ru в отделе пропаганды ГИБДД Барнаула.

По предварительным данным, инцидент произошел около 4:00. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, бросив свое транспортное средство. Сейчас местонахождение автомобилиста неизвестно.

Отдел пропаганды ГИБДД Барнаула просит всех очевидцев происшествия обращаться с информацией по телефонам 391-090 и 393-605.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 5 октября на Новом мосту через Обь перевернулся прицеп с квадроциклом. Из-за опрокидывания мотовездехода "Шерп" на въезде в город образовалась большая пробка.